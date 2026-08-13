Oddone defendió la Rendición de Cuentas y dijo que el gobierno busca proteger “el modelo de convivencia” que hay en el país

El ministro advirtió que para incrementar los recursos en seguridad, pobreza y atención a infancias se necesita que la iniciativa sea aprobada por el Parlamento.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, advirtió que el sistema político debe actuar y concretar “cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil”, ya que de lo contrario se vería afectado “el modelo de convivencia” que rige en el país.

Como parte de su oratoria en un evento organizado por la Liga de Defensa Comercial, que consignó Subrayado, Oddone recordó que dicho modelo constituye “buena parte” del “activo para atraer inversiones y para atraer gente que viene a vivir en Uruguay”, y apuntó diversas medidas que el gobierno propone al respecto, varias de las que están contempladas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno busca aprobar a contrarreloj en el Parlamento.

Con respecto a la seguridad pública, sostuvo que resulta imprescindible “tener más recursos” que posibiliten adquirir nuevas tecnologías y contratar más funcionarios, ya que se presentan “problemas nuevos” para un tema que catalogó como “central”. En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas recordó que el aspecto de las contrataciones está contemplado en el articulado, que dispone la creación de 300 nuevos cargos, si bien admitió que esta cifra dista de los 1.000 solicitados en un principio por el ministro del Interior, Carlos Negro.

También resaltó la necesidad de “fortalecer el sistema de transferencias a la infancia”. Oddone explicó que por cada adulto mayor que vive por debajo de la línea de pobreza, hay “nueve o diez niños” en esa situación, lo que catalogó como injusto. Advirtió que esto constituye una “bomba de tiempo” para el modelo de convivencia que propone defender. “Basta que recorran […] los países del Pacífico para que vean lo que son las sociedades que se fragmentan y que resuelven mal los problemas de integración”, advirtió. “Yo creo que no es donde los uruguayos quieren vivir, y eso nos [obliga a] poner recursos y foco en esos lugares: en seguridad, en situación de calle y en niñez”, manifestó.

En ese sentido, señaló que los recursos “no son infinitos”, por lo que “hay cosas que el Estado hace que eventualmente va a tener que revisar si las sigue haciendo”. Acotó que esto también forma parte del proyecto de Rendición de Cuentas, que dispone la redistribución de gastos en diferentes áreas.

“Nuestro modelo de protección social protege muy bien a toda persona que está integrada a lo largo de su vida activa al mundo laboral”, sostuvo el ministro. Por fuera hay alrededor de 600.000 personas, de las cuales una mitad son “pobres directos” y la otra está comprendida por una “población vulnerable que entra y sale de los mecanismos de protección social”. “Si no incrementamos los recursos en diversas facetas hacia ese tipo de población, tenemos un problema. Y eso es lo que yo creo que el sistema político tiene un consenso sobre esto, no hay nadie que esté en desacuerdo”, evaluó Oddone. También reconoció que es algo “muy trabajoso”, ya que “siempre hay un ‘pero’, una opción y un ‘mejor así’ o ‘mejor así no’” que “lleva a que no arranquemos nunca”.