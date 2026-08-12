Conflicto en el puerto: Coalición Republicana convocará “en carácter urgente” a Cardona, Oddone y autoridades de la ANP

La bancada de senadores de la Coalición Republicana resolvió convocar “en carácter urgente” a los titulares de las carteras de Transporte y Economía, Fernanda Cardona y Gabriel Oddone, y a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que concurran a las comisiones de Transporte y de Asuntos Laborales, por el conflicto en el puerto de Montevideo.

“Están en juego nada más y nada menos que empleo, trabajo, credibilidad, la conectividad del país. Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y la boca de entrada”, afirmó el senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva en una conferencia de prensa, acompañado por la senadora suplente del PC Yeanneth Puñales y los senadores nacionalistas Rodrigo Blás y Graciela Bianchi.

Silva señaló que recibieron informes del director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini, en los que “pone en evidencia” que “son horas y horas perdidas de funcionamiento del puerto”. Hace poco más de un mes, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado recibió a las autoridades de Katoen Natie, de la Terminal Cuenca del Plata y del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Bianchi acusó al sindicato de mentir en la comisión. “Por el tema de los 50.000 pesos que ponían como condición para sentarse a negociar, que en nuestra propia cara la comisión directiva del sindicato del puerto nos lo negó, resulta que la empresa dijo que era así”. “Esto es una extorsión al Estado uruguayo. A esto hay que ponerle fin”, aseveró la senadora.

En la comisión, según consta en la versión taquigráfica, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, dijo que una de las propuestas para “poder abordar la negociación con paz laboral” rechazada por la empresa “fue revivir el convenio vencido, ya que la empresa había puesto una cláusula para que se cayera y se extinguiera”. En ese marco, “estábamos dispuestos a que ese convenio se pusiera en marcha, en vigencia, con todos los beneficios que tiene para la empresa y para los trabajadores –ahí sí– con una partida de 50.000 pesos para los trabajadores”, afirmó Reinaldo.

“Hay uso y abuso por parte del sindicato, que está condicionando al país entero, la conectividad, la credibilidad, el comercio exterior y el futuro de Uruguay. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”, sostuvo Silva.

Este jueves sesionará la Comisión de Asuntos Laborales y recibirá al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.