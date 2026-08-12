Bergara destacó que nuevo sistema de contenedores intradomiciliarios tiene una aprobación de 85%

El intendente de Montevideo compartió los resultados de una encuesta de Equipos, en la que el 56% dijo estar “muy satisfecho” con el cambio y el 29% “bastante satisfecho”.

A un año y un mes del inicio de su gestión, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, disertó este miércoles en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. El exsenador y líder de Seregnistas destacó como hitos de lo hecho hasta ahora la reducción del déficit de la comuna capitalina en un 75%, la aprobación en la Junta Departamental tanto del presupuesto como de los préstamos solicitados, y la firma de un convenio colectivo por cinco años con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.

“Montevideo es una ciudad de privilegio. Uno mira los rankings internacionales y da orgullo el lugar que tiene Montevideo”, comentó Bergara al comienzo de su exposición. Pero puntualizó: “¿Eso quiere decir que está todo bien? Definitivamente no, pero se ha hecho mucho, a lo largo de décadas, y tenemos que seguir haciendo, no solo porque los problemas nunca terminan de resolverse, sino porque aparecen nuevas dimensiones de los problemas que obligan a redefinir objetivos”.

En ese sentido, el intendente ubicó la limpieza como “la principal preocupación de los montevideanos y las montevideanas”. Bajo la conducción de Leonardo Herou, que dejó el cargo de subsecretario del Ministerio de Ambiente para asumir como director de Desarrollo Ambiental de Montevideo, la comuna capitalina viene sustituyendo de manera gradual los contenedores en la vía pública por recipientes intradomiciliarios.

A la fecha de hoy se han retirado “casi 1.000 contenedores”, al tiempo que “se han incorporado más de 40.000 hogares” al nuevo sistema de recolección de residuos, señaló Bergara este miércoles. Apuntó que la meta para el fin del mandato es “llegar prácticamente al medio millón” de contenedores intradomiciliarios y sacar de la calle “más de 7.000” contenedores tradicionales. “Esto no es un parche, esto es una transformación estructural”, afirmó.

Dicho esto, Bergara compartió los resultados de una encuesta de la consultora Equipos, que fue encargada por la Intendencia de Montevideo para medir las opiniones sobre el nuevo sistema únicamente en aquellos hogares que ya cuentan con contenedores intradomiciliarios.

Ante la pregunta “¿Qué tan satisfecho/a estás con el nuevo sistema de contenedores?”, 56% respondió “muy satisfecho”, 29% “bastante satisfecho”, 8% “ni satisfecho ni insatisfecho”, 3% “bastante insatisfecho” y 3% “muy insatisfecho”. “La respuesta es abrumadora, el 85% de los vecinos y las vecinas que ya están viviendo este cambio de sistema están satisfechos o muy satisfechos, y solo un 6% se manifiesta insatisfecho”, destacó Bergara, sumando las valoraciones positivas y negativas. El intendente sostuvo que estos números permiten “ser optimistas”, porque “la gente está satisfecha del cambio que se está haciendo”.

Asimismo, 74% consideró que, desde que se puso en marcha el nuevo sistema, la limpieza general de su cuadra y de su barrio está “mucho mejor”, 17% la ponderó como “algo mejor”, 6% como “igual”, 1% como “algo peor” y 1% como “mucho peor”. “Nuevamente, 91% de los vecinos dice que esto está mejor o mucho mejor y solamente un 2% dice que está peor”, señaló Bergara. “Estas son cifras que nos iluminan el camino para seguir trabajando en la política planteada, nos genera optimismo, nos genera ilusión”, agregó.

Según supo la diaria, la encuesta se realizó entre el 20 y 29 de julio y abarcó 2.732 casos. El 30% de las personas encuestadas se integró al nuevo sistema hace cinco meses o más; el 29% hace cuatro o tres meses; el 30% hace uno o dos meses, y el 7% hace menos de un mes.

Bañados de Carrasco: “No vamos a poner en juego ni un ápice de sostenibilidad ambiental”

Por otra parte, Bergara hizo referencia al proyecto inmobiliario para la zona lindera a los bañados de Carrasco, que ha recibido críticas desde la sociedad civil y que divide al Frente Amplio. El intendente señaló que la comuna capitalina ya envió a la Junta Departamental una solicitud para declarar de interés departamental el proyecto, lo cual supone solamente “iniciar el estudio para el plan de actuación integral complementario, es decir, para el análisis vinculado al uso del suelo”.

Afirmó que en esa misma solicitud queda de manifiesto que el gobierno departamental contempla “todas las salvaguardas posibles desde el punto de vista ambiental y de desarrollo urbano”. “Tiene que quedar claro que nosotros estamos trabajando este tema con todas las posibles consideraciones ambientales, de desarrollo urbano y económicas”, resaltó.

Según Bergara, “nadie está más preocupada que la Intendencia de Montevideo en la biodiversidad y el cuidado ambiental de los humedales de Carrasco”, así como también “nadie está más preocupada que la Intendencia de Montevideo en cómo se despliega la evolución urbana en función de las urbanizaciones y los servicios que el departamento tiene desarrollados”.

Puntualizó que también se está considerando el punto de vista económico, ya que la iniciativa conlleva “el desarrollo de miles de empleos”. “Hemos escuchado por ahí que estos proyectos no generan ni un solo nuevo empleo, cosa que nos parece realmente disparatado cuando se habla de inversiones de más de 1.000 millones de dólares”, apuntó.

“Pero, en todo caso, acá no vamos a poner en juego ni un ápice de sostenibilidad ambiental ni de un desarrollo urbano sostenible y equitativo. Nadie más preocupado que la Intendencia de Montevideo en esas perspectivas”, recalcó Bergara.