Arim defendió la política fiscal del gobierno y sostuvo que no afecta a trabajadores ni jubilados

El director de la OPP descartó el uso del término “vacaciones fiscales” y dijo que la política tributaria incorpora “modificaciones muy relevantes” que van “al encuentro de unir ciertos vacíos fiscales que había en Uruguay”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, defendió la planificación fiscal del gobierno y rechazó el uso del término “vacaciones fiscales” para referirse a ella, a pesar de lo afirmado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada Sergio Sommaruga durante el acto por el paro general parcial con movilización que el PIT-CNT hizo este martes.

En su oratoria, Sommaruga clamó por la concreción de “una reforma tributaria de segunda generación”, y señaló que hay injusticias en el sistema impositivo uruguayo. El dirigente sindical denunció la existencia de diferencias en la carga tributaria que asumen “los laburantes [y] los jubilados” y “los más ricos”, que “pagan entre un 8% y un 10% menos” que los primeros, por lo que exclamó: “¡Que se acaben las vacaciones fiscales para los multimillonarios y que avance el 1% para los más ricos!”.

Consultado al respecto en una rueda de prensa, el director de la OPP sostuvo que la planificación fiscal del gobierno obedece al presupuesto quinquenal. Afirmó que dicho presupuesto contempla “un conjunto de modificaciones muy relevantes del sistema tributario” y, en oposición a lo enunciado por Sommaruga, sostuvo que ninguna de ellas “está afectando ni el bolsillo de los trabajadores ni el de los jubilados”. En su lugar, dijo que las innovaciones “están justamente yendo al encuentro de unir ciertos vacíos fiscales que había en Uruguay”, de manera de garantizar la existencia de “un flujo de ingresos que permita instrumentar los planes de gobierno”. “En esa dirección nosotros estamos caminando”, puntualizó, y añadió que “es durante 2026 que se van a encontrar los principales resultados, porque así fueron planificados”.

Al ser consultado sobre el concepto de “vacaciones fiscales” que utilizó el dirigente sindical, reiteró que la política fiscal del gobierno incorpora “cambios muy relevantes que van al encuentro” de las bases programáticas del Frente Amplio.

Data center de Antel: “Estamos intentando avanzar en términos estratégicos”

Durante la rueda de prensa se abordó también el anuncio del gobierno sobre la construcción de un data center de inteligencia artificial en el departamento de Canelones por una inversión aproximada de 70 millones de dólares.

Luego de que se le preguntara sobre cómo se posiciona el Estado en torno a dicha tecnología, Arim indicó que nuestro país integra “un mundo en donde las reglas en general están en cuestión” y en el que “están emergiendo nuevamente la política pública y la política industrial”. “Se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, y por supuesto también tenemos que incorporarlo en Uruguay, y es en lo que estamos intentando avanzar en términos estratégicos”, acotó.

Con respecto a si entiende que el Estado lidera en materia de inteligencia artificial, el director de la OPP dijo que “ya lo está haciendo”. “Yo no sé si liderando, pero sí apuntalando desde las políticas públicas”, matizó Arim, que recordó que el gobierno también está “inaugurando un conjunto de políticas vinculadas a la IA” que estaban contempladas en el presupuesto quinquenal, al tiempo que se trabaja también desde programas particulares como Uruguay Innova.