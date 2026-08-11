En la previa de la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez aseguró que “se mantiene intacta la esperanza de que se logre construir acuerdos”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este martes nuevamente al Consejo de Ministros. En el orden del día hubo tres puntos principales, que fueron comunicados por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa. En primer lugar, se abordó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aún no tiene asegurados los votos para aprobarlo. En segundo lugar, se analizaron las respuestas del Estado ante el fenómeno climático El Niño, que se aproxima a Uruguay. En tercer lugar, se compartió la decisión de Antel de construir un data center de inteligencia artificial en Canelones.

La Rendición de Cuentas fue aprobada en general esta mañana por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja, solo con los votos del Frente Amplio, y pasará en los próximos días al plenario. Sánchez afirmó que para el Poder Ejecutivo “se mantiene intacta la esperanza de que se logre construir acuerdos en el Parlamento que permitan que Uruguay cuente con una Rendición de Cuentas”.

El oficialismo depende de dos votos de la oposición, que, en su gran mayoría, ya anunció que no votará el proyecto en general. Una vez más, la llave parece estar en manos de los diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. El líder de CA, Guido Manini Ríos, le entregó la semana pasada un conjunto de propuestas a Orsi para acompañar la Rendición de Cuentas.

El secretario de Presidencia dijo que el gobierno responderá “en las próximas 48 horas” al planteo de CA, “en aras de buscar algún acuerdo”. No obstante, afirmó que no descartan “la posibilidad de dialogar con el resto de las bancadas a efectos de convencer” en cuanto a que, si bien “se pueden tener críticas sobre la política económica, no debería ser oportuno que esas críticas impidan a los uruguayos y las uruguayas contar con recursos para atender estas áreas tan importantes de la población”.

Rendición de Cuentas: “Tenemos un mandato de buscar puntos de entendimiento”

Sánchez enfatizó que la no aprobación de la Rendición de Cuentas “bloquearía la posibilidad de tener más recursos para atender a la pobreza infantil, dado que hemos presentado en el proyecto de Rendición de Cuentas un incremento de 31 millones de dólares para atender a la pobreza infantil con una partida única”. También se “bloquearían” los recursos para asistir a las personas en situación de calle y los destinados a la educación pública, señaló.

El jerarca reconoció que existe la posibilidad de que algunas de las iniciativas se atiendan mediante una ley aparte, pero no todas. Es el caso de la creación de 300 cargos de policías o la reasignación de recursos, ya que solo pueden realizarse dentro de las instancias de presupuesto o rendición. “Es decir, impediríamos que estas prioridades, que están alineadas, creo yo, con la población, y que los partidos políticos han reivindicado como una necesidad de avanzar desde una concepción humanista, tendríamos dificultades para poder hacerlo y llevarlo adelante”, dijo Sánchez.

Consultado por un posible plan B, el secretario reafirmó que, en primer lugar, “es importante tener Rendición de Cuentas”. “Es un buen mensaje a nivel internacional y para la población que un proyecto de Rendición de Cuentas pueda ser aprobado”, señaló, y recordó que solo en 2002 y 2003 no se logró la aprobación. Sostuvo que cuando el gobierno tiene mayorías propias, la oposición “se da el lujo de no votar en general para dar una señal política de discrepancia”, pero no es el caso. Por lo tanto, “tenemos un mandato de buscar puntos de entendimiento”, y eso es lo que “estamos buscando denodadamente por el bien de los uruguayos”.

En un escenario en el que la oposición siga “entendiendo que la forma que tiene de cuestionar al gobierno es privar a los uruguayos de estos recursos”, Sánchez indicó que se tendrá que “recurrir al refuerzo de rubro en varias áreas” y se tendría que enviar una ley para crear la asignación única para la infancia. En cuanto a algunas de las propuestas de CA, señaló que el incremento del 50% en la asignación resulta difícil de atender en el marco de la Rendición de Cuentas, “porque no existe la posibilidad de enviar un mensaje complementario”, sin perjuicio de que “es compartible la idea de agregar más recursos en futuras rendiciones”.

Gobierno accedió a créditos del BID y la CAF para afrontar El Niño

Con respecto a la preparación del Estado ante la llegada de El Niño, Sánchez dijo que la no aprobación de la Rendición de Cuentas también podría comprometer “un conjunto de partidas que el Estado uruguayo ya tiene en cuenta para trabajar junto con los gobiernos departamentales”.

El jerarca señaló que el Poder Ejecutivo ha trabajado en un “protocolo de atención”, junto con la Junta Nacional de Seguridad Climática y que también “ha logrado establecer créditos contingentes con organismos internacionales por un monto de 750 millones de dólares para atender la situación de desastres naturales que puedan ser ocasionados”. En concreto, apuntó que el gobierno alcanzó acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para disponer de 300 millones de dólares este año y 450 millones de dólares en 2027.

Con base en las previsiones con las que se cuenta y los datos de eventos similares en otros países, Sánchez dijo que se maneja “la posibilidad de que tengamos un total de 25.000 personas desplazadas” y “más de 5.000 personas evacuadas”. Se prevé que las precipitaciones, que suelen alcanzar los 1.200 milímetros en un año, podrían llegar hasta los 500 milímetros cada 30 días. “Estamos en un escenario muy difícil, que va a impactar naturalmente en las viviendas, en el trabajo, en el turismo, en la vida social de los uruguayos”, advirtió el secretario de Presidencia. El evento climático se concentraría “de manera más severa entre los meses de setiembre, octubre y noviembre, pero no se descarta, con la probabilidad en orden del 80%, que los eventos adversos lleguen hasta abril”, acotó.

Sánchez aseguró que “ya están dispuestos todos los mecanismos de coordinación de los Cecoed [Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales], más el resto de las oficinas del Estado”, para trabajar en “los planes de contingencia y de alerta temprana para enfrentar esta situación”.

Antel construirá un data center en Canelones

Como último punto, Sánchez anunció la creación de un data center de Antel especializado en inteligencia artificial. El centro de datos será construido en el departamento de Canelones. El jerarca indicó que es “altamente probable” que se haga en la intersección de las rutas 5 y 48, a la altura de la localidad de Las Piedras.

Sánchez explicó que la locación fue elegida porque en ese lugar hay “buena conectividad y tenemos la posibilidad de conectar también este data center con las conexiones del cable submarino y las redes de energía eléctrica, que van a permitir darle sustentabilidad a este proyecto”.

La inversión aproximada es de 70 millones de dólares y las obras comenzarán en el primer trimestre de 2027. El jerarca destacó que esto dará “la posibilidad de 250 puestos de trabajo de manera directa”, más las oportunidades indirectas. A su vez, la inversión permitirá “seguir desarrollando otras modalidades de negocios para nuestra empresa y oportunidades para el desarrollo digital del país”, resaltó.

El llamado a no “partidizar” la inversión de HIF

Por último, consultado por la planta que la empresa HIF Global prevé construir en Paysandú para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y las críticas del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia hizo tres precisiones.

Días atrás, Delgado señaló que “el proyecto avanzó, cumplió todas las etapas y llegó hasta el acuerdo de inversión”. Sin embargo, “cuando estaba todo encaminado”, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, “trancó el proceso”. Sánchez explicó que, en cualquier inversión, es “natural” que haya negociaciones sobre los costos que asumiría el Estado, en las que “el inversor lo que busca es pagar menos impuestos y tratar de que su inversión sea lo más eficiente”.

Afirmó que esa negociación “viene transcurriendo en un carril muy sano”, pero “hay puntos sobre los que aún no hay acuerdo con respecto a aspectos sustantivos”. “Por ejemplo, ¿quién realiza las inversiones de infraestructura para llevar energía eléctrica a ese lugar? ¿Quién asume esos costos? ¿Cuál es el precio de la energía que la empresa pretende pagar?” son algunos de los puntos en discusión, mencionó Sánchez.

En cuanto a los cuestionamientos de Delgado, llamó a no “partidizar una inversión” y negó que se estuviera impidiendo el acuerdo. “Mi respuesta sería, si esta es una inversión que se anunció al principio del gobierno anterior, ¿por qué no se firmó un acuerdo de inversiones cuando ya se anunció la inversión?”, planteó Sánchez, y agregó que “uno puede anunciar muchas cosas, pero lo que tiene que hacer es trabajar para que se concreten, y eso es lo que está haciendo este gobierno”.