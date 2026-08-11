Rendición de Cuentas: la Coalición Republicana apoyará casi la mitad de los artículos del proyecto en la votación en la comisión

La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados empezará a votar este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, como instancia previa a la votación en el plenario. Por eso, este lunes de tarde los diputados de la Coalición Republicana que integran la comisión estuvieron reunidos cerca de tres horas para afinar posturas sobre los artículos que votarán en particular, siempre y cuando el proyecto se apruebe antes en general. Al igual que Identidad Soberana, la Coalición Republicana ya ha anunciado que no acompañará el proyecto en general, por lo que el pasaje a la discusión de los artículos en particular depende de Cabildo Abierto.

Luego de la reunión, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, dijo a la diaria que todavía no terminaron de peinar todos los artículos, pero avanzaron bastante y ya tienen postura sobre cerca de 290. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo tiene 366 artículos.

El diputado nacionalista resaltó que hay un solo artículo en el que no votarán lo mismo que los colorados, pero aseguró que se trata de un tema “realmente menor”. “Si fuese importante, nos hubiésemos preocupado para hacer coincidir opiniones. Si nos dimos la libertad es porque ambas partes consideramos que no era una cuestión ni de principios ni de finales”, acotó.

Rodríguez subrayó que “lo importante es que la coalición viene coordinando de forma muy positiva el esquema de votación del articulado”, y estimó que seguramente tengan una cifra muy cercana a lo “unánime” de coincidencias. Destacó que esto es justamente lo que se le reclama a la coalición, que tenga una “actuación mancomunada”. Además, subrayó que con los diputados de la coalición coincidieron en que, más allá de que en esta instancia voten a favor o en contra de algunos artículos, van a presentar artículos sustitutivos en el plenario.

Con respecto al hecho de que el Frente Amplio todavía no se haya asegurado los votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto, Rodríguez dijo que conseguir los votos “es responsabilidad del gobierno”. Eso es así “desde el día uno”, resaltó.

Por último, Rodríguez dijo que en la coalición dejaron para este martes resolver qué harán con los artículos del inciso del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente el 265 y el 269, referidos al sistema único de transferencias a la infancia y sus condicionalidades, que fue uno de los temas que más ruido generaron dentro de la coalición. El diputado nacionalista subrayó que quieren consensuar una posición en relación a esos dos artículos particulares, si bien señaló que, “sea cual sea el anuncio que se realice, a favor o en contra”, probablemente desde la oposición anuncien “la presentación de una fórmula alternativa”.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, también integrante de la comisión, dijo a la diaria luego de la reunión que en la mayoría de los artículos que trataron estuvieron de acuerdo en cuanto a cómo votar, y señaló que, cuando hubo diferencias con los diputados blancos, argumentaron y los convencieron, “y viceversa”. “Intentamos tratar de unificar lo máximo posible la votación de toda la Coalición Republicana y no tuvimos mayores problemas”, subrayó.

Consultado sobre cuántos artículos votará la coalición en la comisión, el diputado colorado dijo que su partido hizo un estudio el sábado y calculó que votarían cerca de 57% del proyecto. No obstante, ese porcentaje bajó este lunes, luego de la reunión con los nacionalistas, a cerca de 50%, es decir, casi la mitad de los artículos.

Por último, el diputado colorado dijo que toman “sin ningún tipo de dramatismo” votar artículos en particular sin apoyar el proyecto en general, porque desde que empezó la discusión de la Rendición de Cuentas dijeron que esa sería su postura. Subrayó que les pareció que correspondía esa postura por cómo se desempeñó el gobierno en su primer año. “No estamos de acuerdo con la planificación económica que se está desarrollando y no estamos de acuerdo con determinadas políticas públicas, entre ellas las de seguridad, y por eso le decimos que no a la votación en general”, finalizó.