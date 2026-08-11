El programa Más Barrio llegó a Rivera y comenzó el censo en el barrio La Colina

En la iniciativa participan también polos educativos con fuerte presencia local, como la UTEC y el Cenur de la Udelar.

El programa Más Barrio inició sus actividades en la ciudad de Rivera y durante varios días, con la participación del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed), se llevará a cabo un censo territorial en el barrio La Colina. Se trata de uno de los primeros cinco “polígonos” de un total de 21 seleccionados a nivel nacional. En la iniciativa participan Presidencia de la República, la Jefatura de Policía de Rivera, Policía Comunitaria, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Vivienda, junto a equipos técnicos de la Universidad Tecnológica (UTEC), el Cenur de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En diáloco con la diaria, el director nacional de Policía Comunitaria, comisario mayor Franco Simone, explicó que el relevamiento busca identificar “las vulnerabilidades existentes en la zona”, incluyendo la situación edilicia de las viviendas y los problemas sociales. En este abordaje integral, señaló el jerarca, la Intendencia de Rivera tiene un rol preponderante, en tanto la seguridad “requiere de una perspectiva más amplia”.

El programa Más Barrio, agregó el funcionario, se construye “de manera participativa con la ciudadanía” y con la coordinación entre instituciones en el territorio. Antes de la etapa censal, el Ministerio del Interior cumplió etapas preliminares, entre ellas el relevamiento ambiental del entorno y el análisis de la incidencia de las problemáticas en el territorio. Para esos fines, la Jefatura de Policía de Rivera desplegó recursos tácticos en tierra y recolectó datos con drones.

En paralelo, se reafirmó durante la presentación, el Ministerio de Vivienda y el Mides apuntaron a conformar un “tejido de contención interinstitucional orientado a las infancias y a la población más vulnerable”.

Una vez culminada la etapa censal de recolección de datos en cada hogar, se ejecutarán acciones con financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), destinadas a obras estructurales en viviendas, espacios públicos y servicios, además de prestaciones del Mides. La primera etapa incluye un desembolso inicial de 50 millones de dólares. Será implementado en 21 zonas vulnerables de todo el país, entre ellas La Colina (Rivera), Cerro Norte (Montevideo) y Corfrisa (Canelones).

Desde la organización del programa se remarcó que la propuesta “no busca imponer medidas”, sino construir soluciones “para mejorar la calidad de vida en el barrio”. Las tareas del censo se extenderán a lo largo de esta semana.