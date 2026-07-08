Más Barrio en Rivera: Sánchez dijo que el objetivo es que la zona “vuelva a ser de los vecinos y no de los delincuentes”

El gobierno comenzó a implementar este martes el programa Más Barrio en Rivera, luego de los despliegues en Cerro Norte, en Montevideo, y en Talcar Corfrisa, en Las Piedras, Canelones. El lugar fue identificado como una de las 21 zonas prioritarias de intervención del programa para este quinquenio.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, habló en conferencia de prensa y manifestó su agradecimiento al intendente de Rivera, Richard Sander, quien “desde el día uno”, cuando tuvieron una reunión en la Torre Ejecutiva, manifestó su apoyo al programa. “Estamos para servir a nuestra gente y estamos para servir a los vecinos desde el lugar que nos toque, desde la intendencia, desde el gobierno nacional, y hacerlo de la mejor manera posible”, señaló.

“Llegó Más Barrio a Rivera y la idea bien importante es que no viene a construir soluciones mágicas, viene a sumarse a otros programas que se están desarrollando para generar que el barrio vuelva a ser de los vecinos y no de los delincuentes y resolver los problemas de precariedad que existen, sean habitacionales o de otra índole”, agregó Sánchez.

En ese sentido, destacó que no se trata de un programa de vivienda ni de seguridad, sino que es de “convivencia, seguridad, vivienda, hábitat”. “Si dentro de un año, después de la intervención del programa Más Barrio, los gurises de ese barrio están jugando en la calle, ganamos, y esa es la tarea de Más Barrio”.

La identificación de los lugares a intervenir surgió a partir de un “análisis espacial de delitos violentos ocurridos entre 2023 y 2024, que permitió identificar zonas críticas a nivel nacional. Sobre esa base, se incorporaron variables vinculadas al hábitat y a la vulnerabilidad social, a partir de indicadores de necesidades básicas insatisfechas”, informó el gobierno en un documento sobre el programa.

En ese sentido, la zona priorizada en Rivera abarca a 2.214 personas distribuidas en 657 hogares. “Allí, el desempleo alcanza 17,6%, 30,9% de los jóvenes no estudia ni trabaja y 64% de los hogares presenta al menos una necesidad básica insatisfecha”, se indicó en el documento.

El gobierno lanzó en marzo de este año la primera etapa del plan, en la que se definió priorizar Cerro Norte (Montevideo), Corfrisa (Canelones) y Rivera –en donde ya se implementó el programa–, así como San Antonio (Maldonado) y Durazno.

“Recuperar los territorios para la población”

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó que el programa es un “compromiso de gobierno” y forma parte de las 63 medidas que se abordaron en el primer Consejo de Ministros de la administración, que tuvo lugar el 25 de marzo del año pasado. Agregó que el programa busca “la mejora de la convivencia, la mejora de esos barrios que hoy están más complicados, que atraviesan situaciones de violencia, que atraviesan situaciones de precariedad socio-habitacional”.

Al igual que Sánchez, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que el programa “no es un plan exclusivamente de vivienda, no es un plan exclusivamente de seguridad, es precisamente un proyecto mancomunado de esfuerzos institucionales” que buscan desarrollar diferentes zonas y “recuperar los territorios para la población”.

En tanto, Sander destacó que es un “placer enorme” sumarse al “esfuerzo del gobierno nacional”. “Vamos a hacer un censo, vamos a trabajar con la gente, vamos a ver los problemas, vamos a invertir en el barrio, vamos a mejorar las plazas, los espacios deportivos y también algunas cosas de vivienda, de seguridad, de iluminación”, destacó, y agregó que, en definitiva, lo que se busca es que “los vecinos vivan mejor”.