Comenzó el plan Más Barrio en Las Piedras: Orsi dijo que las regularizaciones de los asentamientos “son procesos demasiado lentos”

“Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento”, afirmó el presidente de la República, quien el miércoles recorrió el barrio Talcar-Corfrisa junto con otras autoridades.

El gobierno lanzó este miércoles el programa integral de seguridad y vivienda Más Barrio en el barrio Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Se trata de la segunda intervención del plan, luego de un primer despliegue en Cerro Norte, en Montevideo. En ese marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recorrió la zona y, a instancias del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió una explicación sobre “en qué consiste el despliegue” de los distintos organismos del Estado.

“Está bueno contarle al presidente lo que estamos haciendo hoy acá”, le dijo Sánchez a la directora nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves, quien procedió a describir las principales características del plan para la zona, en medio de una rueda de prensa. Nieves señaló que la intervención no abarca solo la zona de Talca-Corfrisa, sino “un polígono determinado por el Ministerio del Interior que es bastante más amplio”. Dijo que será una “onda expansiva que va a beneficiar a toda la ciudad de Las Piedras”.

También estuvieron presentes la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el ministro del Interior, Carlos Negro y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, entre otras autoridades. Asimismo, durante la rueda de prensa, se acercó el exintendente de Canelones Marcos Carámbula, oriundo de Las Piedras.

Al igual que ocurrió en Cerro Norte, la primera parte del despliegue en Las Piedras consistirá en la realización de un censo. Sánchez indicó que, en esta oportunidad, el relevamiento “va a ser más rápido”. “A partir de ahí vamos a poder tener la definición de la intervención urbana y la intervención social. Esto implica, naturalmente, lo que es el mejoramiento del hábitat, pero también las cuestiones de convivencia”, señaló.

Nieves sostuvo que el trabajo del programa Más Barrio se suma a otras acciones de “regularización y de mejora de cuestiones habitacionales y de infraestructura” que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está llevando adelante en los asentamientos Talca-Corfrisa.

Consultada por el presidente acerca de “cómo venimos” con los proyectos de vivienda en esa zona, Paseyro señaló que próximamente se lanzará un llamado a licitación por 14 millones de dólares para iniciar la regularización de los asentamientos Talca-Corfrisa, que se sumarán a la inversión de más de diez millones de dólares del programa Más Barrio.

Por su parte, Legnani destacó que la intervención en Talca-Corfrisa era “absolutamente prioritaria” y dio algunos datos del censo de 2023, como, por ejemplo, que “una de cada cinco viviendas no tienen elementos básicos para calefaccionarse” y “uno de cada tres chiquilines no asisten a un centro educativo ni a un centro de cuidados”.

“Lo otro interesante es que la semana pasada la Intendencia de Canelones y el municipio ya se comprometieron también a coordinar bien el trabajo con Más Barrio”, destacó Sánchez. Legnani comentó que, junto a otros intendentes, fue convocado por el secretario de Presidencia durante la primera semana de marzo, en una reunión en la que se estableció que en el segundo semestre de este año el plan llegaría a Las Piedras, por lo que agradeció el “cumplimiento de los plazos estipulados”.

En rueda de prensa, al finalizar la recorrida, Orsi dijo que se trata de “procesos demasiado lentos, fundamentalmente los de regularización, que hace años los distintos gobiernos, todos, le han intentado dar vuelta a la cosa”. Recordó que el trabajo de regularización comenzó con el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares durante el gobierno colorado de Jorge Batlle. “Después cambió el nombre a PMB [Programa de Mejoramiento de Barrios], porque se entendió que la situación no la resolvés solo con las casas que tienen mayor precariedad, sino que tenés que resolver todo el entorno. Eso implica servicios, implica presencia del Estado con todo”, señaló.

El presidente comentó que los vecinos de la zona le remarcaron el tiempo que han esperado por la mejora de su vivienda y sostuvo que “esto de hoy es una muestra de que no estamos tan lejos”. “Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento”, puntualizó de todos modos.

Paseyro dijo que “lo que más reclaman los vecinos”, tanto en Cerro Norte como en Las Piedras, “es cómo volver a conformar y ser comunidad, ser el barrio que siempre fueron”. “Por eso el valor que tiene este programa, que su principal objetivo también es apostar a una mejor convivencia y a fortalecer a las comunidades”, acotó.