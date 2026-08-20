“Debe callarse la boca”: blancos contra Jorge Díaz por decir que es “razonable” que el fiscal Pérez no asuma en Delitos Económicos

La senadora Graciela Bianchi subrayó que “la Fiscalía es independiente del poder político”, y el prosecretario de Presidencia “ocupa un cargo político de confianza”, por lo tanto, “no debe opinar”

Este miércoles, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en entrevista con La mañana de la diaria dijo que no le sorprendió que se diera marcha atrás con la designación de Diego Pérez como fiscal de Delitos Económicos y Complejos, lo que definió como una decisión “razonable” que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”.

En ese lugar estaba Alejandro Machado, que fue trasladado en mayo a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen –cargo al que se había postulado–, y era responsable de sonadas causas, como la de Cardama y la de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

“Una buena política de gestión es que, cuando hay asuntos que claramente tienen notoriedad pública y que evidentemente tienen sensibilidad política, lo correcto es decir ‘dejemos que termine de trabajar’”, dijo Díaz, en referencia al cambio de Machado al frente de esa Fiscalía.

Estos comentarios del prosecretario de Presidencia hicieron bastante ruido en filas del Partido Nacional. Sobre el tema que lo disparó –la marcha atrás de Pérez–, el diputado blanco Pablo Abdala dijo que “confirma que nunca hubo nada organizado ni orquestado, porque, si quien se suponía que iba a asumir la Fiscalía de Delitos Económicos, y eso generaba desconfianza, ahora no la asume, parece desmentir cabalmente cualquier tipo de suspicacia a ese respecto, como las que en su momento se generaron”. “Esto termina por deslegitimar todos los cuestionamientos que de parte del gobierno y de los legisladores oficialistas al más alto nivel realizaron de manera desembozada”, insistió.

En segundo lugar, Abdala dijo que “no es bueno que Díaz, desde una posición de poder como la que detenta”, realice comentarios de ese tipo: “Está en su derecho de hacerlos”, pero “no es sano ni conveniente que juzgue si está bien o mal que un fiscal asuma o deje de asumir”. “A los fiscales hay que dejarlos trabajar con tranquilidad y permitir que la Fiscalía funcione con la independencia y la autonomía que le corresponde”, finalizó.

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi no se quedó atrás. Señaló a la diaria que ella no opina sobre el hecho de que Pérez no asuma en la Fiscalía de Delitos Económicos porque eso “es resorte de la fiscal general” (Mónica Ferrero), de la que tiene “la tranquilidad de que es independiente, y del fiscal que ha decidido no aceptar el cargo”.

“Díaz debe callarse la boca. Primero, porque es prosecretario de Presidencia, y después, porque muestra otra vez cómo no respetó ni respeta la independencia de la Fiscalía General”, sostuvo Bianchi. Agregó que “la Fiscalía es independiente del poder político” y Díaz “ocupa un cargo político de confianza”, por lo tanto, “no debe opinar”. Además, “porque está perjudicando” al presidente Yamandú Orsi, “que no necesita que lo perjudiquen más”, ya que “se perjudica solo”.

“A mí lo que más me importa es que quede claro que lo que está demostrando es que cuando era fiscal no era independiente. Porque si no es independiente ahora, que no es fiscal general…”, finalizó Bianchi.

Por último, el senador blanco Sergio Botana señaló a la diaria que lo dicho por Díaz “explica algunos errores en la conducción actual” de su cargo en Presidencia, porque “claramente, sigue queriendo estar en la anterior”, ya que “debería evitar el conflicto”, pero “los ha provocado porque quiere seguir en la posición anterior, como fiscal”.

Botana llamó a que Díaz “y el gobierno todo deje en paz” a la fiscal de Corte, “que respeten su independencia y le sepan dar al narcotráfico el mensaje que le tienen que dar”, que “la fiscal de Corte de un país que se respeta a sí mismo es Ferrero”.