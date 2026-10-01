Orsi anunció que Indonesia habilitó la importación de cítricos, soja y trigo uruguayos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este jueves que el gobierno de Indonesia habilitó la importación de una serie de productos alimenticios provenientes de Uruguay.

Según anunció el mandatario en un breve posteo en la red social X, la definición alcanza a los productos cítricos, la soja y el trigo de consumo humano. Sostuvo que esto permitirá concretar “nuevas oportunidades” para los sectores productivo y exportador, y que tendrá como resultado el fortalecimiento de nuestro país en el mercado internacional, cosas que constituyen “buenas noticias”.

En la actualidad, y de acuerdo con las últimas estimaciones de Uruguay XXI, Indonesia acapara un total de 11,4 millones de dólares por exportaciones de productos en lo que va del año. El principal producto en términos monetarios es la madera y sus subproductos, que representaron aproximadamente el 43% del valor total exportado hasta este punto. Le siguen la celulosa, con alrededor del 38%, los pescados y productos del mar, con 16%, y las pinturas, los barnices y otros, así como los productos lácteos, ambos con 2%. Completan la lista, por un valor total menor al punto porcentual, el cuero y sus manufacturas, las piedras preciosas y otros alimentos y productos.

La nación es uno de los países fundadores de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, una de las partes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático al que Uruguay adhirió en julio del año pasado, dentro de una región por la que las autoridades de gobierno han expresado su intención en acceder en el pasado como parte de su estrategia de diversificación de mercados.

La región es hogar de aproximadamente 287,1 millones de personas y, según datos del Fondo Monetario Internacional, es la decimoséptima economía global, con un producto bruto interno estimado en 1,54 billones de dólares. De acuerdo con las estimaciones actuales del organismo, se prevé que dicha cifra crezca poco más de un tercio de su valor actual en los próximos años y alcance los 2,08 billones hacia 2030.