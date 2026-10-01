En el FA valoran positivamente designación de Carámbula como embajador en Palestina: “Contiene una señal muy clara de compromiso”

“El que vaya allí va a tener una inmensa tarea de ver cómo ayudar a un pueblo que tiene derecho a su tierra”, expresó la senadora Liliam Kechichian.

En el Frente Amplio (FA) ven con buenos ojos la voluntad del gobierno de postular al exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador de Uruguay en Palestina. La decisión fue anunciada este jueves en Panorama informativo por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien destacó el perfil “claro, cristalino, muy fuerte” de Carámbula.

El canciller señaló que, “a la luz de la complejidad del proceso y de la necesidad de buscar algún camino positivo que ayude” al pueblo palestino, se consideró que “no podíamos solamente concentrarnos en un diplomático”, sino que se debía enviar a un referente con “una visión de articulación tan importante” como la de Carámbula. El gobierno proyecta concretar la designación del exintendente de Canelones (2005-2015) y expresidente de ASSE (2018-2020) en el “primer cuatrimestre” de 2027, cuando concluya la gestión del actual embajador, Fernando Arroyo, designado en noviembre de 2023.

El ministro señaló que, en función de las reuniones que mantuvieron durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “llegamos a la conclusión de que tenemos que enviar a la zona de Palestina una figura de primerísimo nivel, enormemente respetada, enormemente creíble, para que Uruguay dé una mano –en la medida de nuestras posibilidades– a ese pueblo tan martirizado”. Asimismo, sostuvo que la propuesta de Carámbula no debe verse de “forma aislada”, sino dentro del contexto de “nuestras votaciones en las Naciones Unidas, nuestras acciones para con la ciudadanía palestina, el cuadro de tensionamiento que se vive en la zona, nuestra capacidad de diálogo con todos los actores y el respeto enorme que se le tiene a Uruguay”. “Ha llegado la hora, por lo tanto, de mandar una figura de esa dimensión”, agregó.

El último cargo de gobierno que ocupó Carámbula fue la presidencia de ASSE. Actualmente, el referente frenteamplista está jubilado y mantiene su actividad como militante. En el último año, además, ha estado vinculado a la asociación civil Maestra Elena Quinteros.

“El que vaya allí va a tener una inmensa tarea”

En el documento que el FA analizará en su próximo Congreso Ordinario, a mediados de octubre, la fuerza política sostiene que, con respecto a Gaza, se observa “la necesidad de alcanzar una mayor precisión y dinamismo por parte del gobierno nacional en la fijación de su postura ante la comunidad internacional”. El posicionamiento del gobierno y, en particular, su no adhesión a la definición de genocidio “generan legítimas valoraciones éticas negativas por parte de colectivos de la izquierda social y política”, se señala en el documento.

Ante ese escenario, el FA “considera fundamental abrir canales de diálogo e intercambio que permitan consolidar posiciones clave en materia de política exterior con consensos amplios a escala social”. “Definir líneas estratégicas claras no solo fortalecerá la certidumbre institucional, sino que también asegurará respaldos necesarios de la fuerza política en el plano internacional”, se agrega.

A principios de setiembre, entrevistado por la diaria Radio, Carámbula consideró “imprescindible” que el gobierno explique al electorado frenteamplista sus decisiones en materia de política exterior. “Es imprescindible aclararlas, ir a los comités, construir diálogo, [decir] ‘compañeros, hemos tomado esta decisión por tal cosa’”, apuntó.

En diálogo con la diaria, la senadora del FA Liliam Kechichian (Seregnistas) expresó satisfacción con el anuncio. Dijo que Carámbula es un “nombre extraordinario para muchas tareas” y, como representante de Uruguay, “es un lujo”. En el marco de un momento “complejo” del pueblo palestino, apuntó que “el que vaya allí va a tener una inmensa tarea de ver cómo ayudar a un pueblo que tiene derecho a su tierra; los dos estados, siempre lo hemos dicho, deben convivir en esa parte del mundo”.

“Que tengamos un representante de ese carácter en un pueblo que está sufriendo lo que está sufriendo Palestina me parece muy bueno”, dijo a la diaria el senador frenteamplista Gustavo González (Partido Socialista), y destacó la “experiencia política en negociaciones” y la “capacidad de articulación” del exintendente de Canelones. “Va con un perfil altamente positivo a cumplir una misión tan delicada como esa y en un momento tan delicado, por lo tanto, yo, por lo menos, estoy convencido de que va a tener un gran papel y que la idea es apoyar la paz”, señaló González.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, Fernando Gambera, dijo a la diaria que la noticia es, “por lejos, la más linda y sentida que he recibido en estos días”. Consideró la propuesta del gobierno a Carámbula como un “reconocimiento a la sensibilidad que él tiene y representa”. Asimismo, sostuvo que es “una decisión de gobierno que contiene una señal muy clara” en términos “de compromiso, de reconocimiento del Estado palestino, de la necesidad de una salida en paz”.