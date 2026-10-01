Mario Lubetkin anunció que el gobierno postulará a Marcos Carámbula como embajador en Palestina en 2027

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la intención es enviar a “una figura con un perfil político claro, cristalino, muy fuerte y con una visión de articulación”

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que el gobierno postulará al exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador en Palestina a partir del próximo año. La decisión, que Lubetkin comunicó en Panorama informativo de la diaria Radio, surge “a la luz de la complejidad del proceso” y la necesidad de buscar algún “camino positivo” que ayude a trabajar con la comunidad internacional en “la idea de la construcción de los dos estados, para que tanto israelíes como palestinos puedan finalmente vivir con un poco de paz y seguridad”.

“Está claro que para nosotros una figura con un perfil político claro, cristalino, muy fuerte y con una visión de articulación tan importante teníamos que mandarla. No podíamos solamente concentrarnos en un diplomático”, dijo Lubetkin. La intención es enviar a una figura de “primerísimo nivel”, “enormemente respetada” y “creíble” para que Uruguay pueda ayudar a encontrar una solución que permita abandonar el “gran drama” que vive el pueblo palestino, al tiempo que permitirá dar una “señal muy potente” de la “seriedad” con la que el gobierno uruguayo toma “esta situación tan grave”.

La decisión se concretaría “en el primer cuatrimestre de 2027”, al término de la gestión del actual embajador, y requerirá la venia del Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría.

Además, el canciller agregó que la delegación uruguaya que visitó Nueva York para estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas participó en una conferencia sobre los dos estados, donde se planteó que “la única solución que hay para ese drama de la humanidad es la creación de dos estados”. Asimismo, la delegación uruguaya se reunió con las autoridades palestinas que “pudieron llegar” a la instancia –debido al impedimento del gobierno de Donald Trump para que ingresara al país el presidente palestino, Abu Mazen– para “entender mejor” las orientaciones de la Autoridad Nacional Palestina. En efecto, señaló que votaron afirmativamente que Abu Mazen realizara su intervención en forma virtual desde Ramala.

Varias delegaciones diplomáticas se retiraron de la sala cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomó la palabra. Consultado al respecto, Lubetkin sostuvo –en la misma línea que el presidente Yamandú Orsi– que ese día, al término del discurso de Orsi –que habló varios turnos antes que Netanyahu–, “nadie regresó a sala”, pero no por el discurso del jerarca israelí, sino porque los equipos de la delegación uruguaya “inmediatamente se pusieron a trabajar en otras áreas” y “no hubo ninguna definición, como dijo el presidente, para un lado ni para el otro”.

“Siempre tenemos a una persona, que está en sala, fuera de sala o que lo está haciendo por televisión, que toma nota y nos informa de las intervenciones de cada representante a lo largo de todos los días de la conferencia. Pero si la pregunta era si estábamos en sala, salimos todos muchas intervenciones antes porque nos concentramos primero en felicitar la excelente intervención del presidente de la República y después nos dedicamos a muchos otros temas que teníamos que seguir en esas horas”, indicó.

En su ponencia, Orsi llamó a no ser “indiferentes” ante el “férreo bloqueo económico” que sufre Cuba, lo que generó críticas por parte de la oposición. El canciller dijo que la participación del presidente “ha sido leída demasiado fragmentariamente” y señaló que el mensaje “habla hacia” Medio Oriente, el antisemitismo, la “realidad” de Venezuela y los desafíos del multilateralismo: “El presidente, como estadista, miró en largo, miró en alto, y expresó lo más profundo y tradicional de lo que es nuestra política exterior, donde efectivamente uno de los puntos que señaló era que estamos en contra de cualquier embargo y contra cualquier asfixia sea de quien sea”.

Secretaría General de la ONU: “Esta es la hora de América Latina”

Consultado respecto de si el país definió apoyar a un candidato para la Secretaría General de las Naciones Unidas, Lubetkin dijo que en las reuniones relacionadas con la Celac “quedó claro que tenemos que hacer fuerza para que sea un latinoamericano”. Indicó que “esta es la hora de América Latina” y, desde la presidencia en la Celac, Uruguay mantendrá su rol de “empujar y garantizar que sea un latinoamericano o una latinoamericana”, porque la definición puede “marcar la diferencia” en la relación entre la región y el mundo.

Entre las candidatas latinoamericanas aparecen Rebeca Grynspan de Costa Rica y Carolyn Rodrigues de Guyana, pero “no se descarta” que se presenten más porque no existe una fecha de cierre, sino que la única certeza es que el actual secretario general, António Guterres, tiene que dejar el cargo en la medianoche del 31 de diciembre. El 20 de setiembre, la expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció que no continuaría con su candidatura.

Las elecciones en Brasil y las cuotas para vender a China

Sobre las elecciones en Brasil este 4 de octubre, el jerarca dijo que “hay una gran expectativa internacional” en función de los “equilibrios internacionales” y temas que van desde el apartado económico hasta el desarrollo comercial, por lo que “estas elecciones, como pocas antes, tienen un seguimiento y una expectativa enormes”. “Lo que a nosotros más nos importa es que sean elecciones donde no haya ningún factor externo que pueda afectar el proceso democrático electoral del próximo domingo”, indicó.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a Orsi por la “autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China” tras su reunión en el marco de la ONU. Lubetkin dijo que todavía no recibieron información formal por parte de China, pero la idea era “dar una mano” este año porque al país le sobra con relación a su cuota, ya que Uruguay exporta un “poquito más de las 200.000 toneladas” y el total se acerca a las 330.000.

“No correspondía a nosotros, corresponde a las autoridades chinas, y reitero, era una cosa por este año. Está en manos de ellos. Mientras tanto, nos preparamos para que el año próximo logremos efectivamente cubrir toda la cuota porque es algo bien importante”, dijo, y agregó que el hecho de que en 2026 se haya quedado “50% por debajo” ha sido un “elemento de reflexión tanto para el sector público como para el sector privado”.