Bachelet anunció que no continuará con su candidatura para liderar la ONU

La expresidenta chilena dijo que no se arrepiente de haberse postulado y que es momento de defender el multilateralismo y el derecho internacional, principios que ella quiso representar.

La socialista Michelle Bachelet anunció que no continuará con su postulación al cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La candidatura de la dirigente, que fue presidenta de Chile, titular de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, contó en su momento con el apoyo del presidente chileno Gabriel Boric, pero sufrió un golpe cuando José Antonio Kast asumió la presidencia y le retiró el respaldo de su país.

“Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuerte contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica”, dijo Bachelet en un video que publicó en sus redes para anunciar su decisión.

“Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”, dijo.

Consideró que cuando la democracia y los derechos “están en peligro” se necesita en ese cargo “una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la Carta de la Organización”, que la defienda “con rigor frente a los estados, sin importar su tamaño o su poder”.

La candidatura de Bachelet retrocedió del cuarto lugar al séptimo, en un total de ocho postulantes, en sucesivas votaciones no vinculantes. La dirigente agradeció el apoyo decidido que recibió desde el primer momento del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por el contrario, el estadounidense Donald Trump se negó a recibirla.

En Chile fue muy cuestionada la decisión que adoptó en marzo el gobierno de Kast de no apoyar su candidatura. Recientemente, el canciller Francisco Pérez Mackenna argumentó: “Veíamos poca probabilidad de éxito”.

Según informó CNN Chile, la dirigente chilena Antonia Orellana, exministra de la Mujer, le respondió a Pérez Mackenna: “Con esta declaración se delata como una persona incapaz de un gesto de nobleza ante una expresidenta de la República de Chile. Su boicot a la presidenta Bachelet va a pasar a la historia de la infamia en política exterior”. También el senador socialista Juan Luis Castro consideró que, en este caso, “faltó una política exterior a la altura”.