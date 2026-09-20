Alemania: el partido La Izquierda ganó en Berlín, aunque deberá forjar alianzas para llegar al gobierno

Elif Eralp, candidata principal del partido La Izquierda (Die Linke), tras el anuncio de los primeros resultados de los sondeos a pie de urna en la televisión pública, el 20 de setiembre, en Berlín.

También se votó en Meklemburgo-Pomerania Occidental, uno de 16 los estados federados, en el que las proyecciones arrojan una estrecha ventaja de la ultraderechista Alternativa para Alemania.

Millones de alemanes acudieron a votar en las elecciones de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental este domingo, que tuvieron a La Izquierda y al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) como los principales ganadores, respectivamente. La votación marcó un incremento en la participación, de acuerdo con organismos oficiales.

Si bien aún no se han publicado los resultados definitivos, las últimas proyecciones de los medios de televisión pública ZDF y ARD consignan una ventaja prácticamente irreversible para La Izquierda en la capital, con al menos 25% de los votos, confirmando la tendencia que arrojaban las encuestas. Detrás de ella, con no más de seis puntos de diferencia y cerca del 20%, se ubicó la Unión Cristianodemócrata (CDU), seguida por Los Verdes y AfD, que se aproximan al 15%, y el Partido Socialdemócrata (SPD), con 12%. La Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) se situó en 5%, la cifra que un partido necesita igualar o superar para acceder al parlamento regional.

Si bien la candidata de La Izquierda, Elif Eralp, celebró su victoria de este domingo, aún queda definir si podrá acceder al gobierno, a falta de las mayorías necesarias para hacerlo en solitario. De acuerdo con la Deutsche Welle, se avizoran dos posibles escenarios con gobiernos de coalición liderados por su partido o la CDU, los cuales se verán forzados a negociar con los demás partidos en los próximos días. El SPD y Los Verdes se presentan como la llave para Eralp, dado que cuentan con los votos para otorgarle la mayoría. Resta ver qué hará su más inmediato competidor, la conservadora CDU, que hasta ahora gobernaba junto con el SPD, alianza que ya no le resulta suficiente.

En tanto, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental hay una disputa reñida entre la ultraderechista AfD y los socialdemócratas del SPD, a los que los separa una diferencia de dos puntos porcentuales: los sondeos arrojan 37,9% y 35,7%, respectivamente. Dichos partidos también deberán negociar si desean acceder al gobierno estatal, pero el escenario que se plantea es diferente ya que ninguno de los demás competidores superó los dos dígitos. La Izquierda habría obtenido 6,5% de los votos, seguidos por Los Verdes, con 5,6%.

Empero, aún es temprano para especular sobre posibles alianzas ya que la CDU y la BSW corren con márgenes muy ajustados y habrá que esperar por los resultados definidos para determinar si accederán al parlamento regional. Por el momento, y según las proyecciones, la CDU, que encabeza el gobierno federal, habría obtenido 5% de los votos y el populista de izquierda BSW, 4,9%. Finalmente, el Partido Democrático Libre (FDP) está prácticamente eliminado, con 1% de los votos.

Merz defendió las reformas de su gobierno como “el método contra el sentir autoritario”

Los resultados de este domingo también dejaron entrever el descontento del electorado alemán hacia la CDU en ambas regiones, en las que sufrió una caída de alrededor de ocho puntos porcentuales con respecto a las últimas elecciones regionales.

Tras conocerse las cifras preliminares, el canciller alemán, Friedrich Merz, brindó una conferencia de prensa en la que reivindicó que las acciones que lleva adelante su gobierno son necesarias para que Alemania “sea un país de cambio para el bien”. “Quiero que la promesa de la prosperidad sea verdadera para las generaciones más jóvenes”, sostuvo el líder de la CDU, en un guiño al electorado de entre 16 y 18 años, que votó por primera vez este domingo.

Dijo que “un cambio requiere esfuerzo” y reconoció que las reformas propuestas por su gobierno “vienen de la mano de nuevas incertidumbres”; aunque aseguró que “después de una cierta cantidad de tiempo” los alemanes podrán disfrutar sus resultados. “Por supuesto, esto nos pondrá a todos en una situación difícil, pero afrontamos esta responsabilidad. Yo tomo la responsabilidad porque quiero que nuestro país prospere: es mi firme convicción que el éxito de nuestras reformas no solo mejorará la cohesión social, sino también la imagen de nosotros mismos en Alemania”, aseveró.

“Alemania es capaz de estas reformas, e incluso diré que estas reformas son el método contra el sentir autoritario y tóxico que ha penetrado en nuestra sociedad más y más. Lo que necesitamos hacer lo haremos con persistencia, determinación y paciencia: como líder de la CDU y canciller alemán, yo cuento con esas cualidades”, concluyó.