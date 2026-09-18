Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca para controlar la seguridad de Groenlandia

Donald Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de setiembre, en Washington.

El gobierno de Dinamarca confirmó este viernes que la próxima semana firmará en Nueva York un acuerdo con Estados Unidos para “fortalecer la seguridad” de Groenlandia. La primera ministra, Mette Frederiksen, dijo en un comunicado que se tratará de un acuerdo que “fortalezca la seguridad en común” y que a la vez “reconozca la soberanía y la integridad territorial” de Dinamarca y el “derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”.

Poco antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había publicado en sus redes sociales que su país alcanzó “un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”.

Agregó que se trata de un convenio de “vigencia indefinida” por el cual, “a partir de ahora, ningún adversario” de su país “podrá jamás” establecer bases militares en Groenlandia o realizar determinadas inversiones sin autorización de Washington. Según Trump, este acuerdo no implica gastos para su país y “resuelve por completo” las “numerosas preocupaciones” de su país, en alusión a una supuesta presencia militar rusa y china en la región del Ártico.

Dijo que se logró bajo su dirección, que se siente orgulloso y que “se trata de un sueño hecho realidad para Estados Unidos, un sueño muy importante, histórico y especial”, una “solución magnífica” para los tres territorios.