Abdala realizó un pedido de informes para conocer el grado de avance del proyecto de ley sobre mayores de edad en el Inisa

“¿Quién dice la verdad y quién miente?”, se preguntó el diputado nacionalista, luego de que Jaime Saavedra señalara que la iniciativa ya fue remitida a Presidencia y Carlos Negro afirmara que aún no se terminó de “concretar”

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU y del Inisa (Suinau) comparecerá este jueves ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, a raíz de la agresión que sufrió la semana pasada un trabajador del Centro de Ingreso de Adolescentes Masculino (CIAM) por parte de un interno mayor de edad.

En un comunicado, el Suinau había señalado que la “insuficiencia de centros destinados a la permanencia y el cumplimiento de las medidas de privación de libertad ha generado una situación que se prolonga en el tiempo y que está provocando graves dificultades de convivencia y seguridad”. En ese marco, solicitó que se encuentre una solución para los casos de mayores de edad que fueron condenados por hechos de extrema gravedad en el régimen para personas mayores de edad, pero que permanecen dentro del Inisa hasta cumplir las penas socioeducativas por los delitos que cometieron cuando eran adolescentes.

El presidente del Suinau, José Lorenzo López, dijo a la diaria que la normativa vigente ya da “posibilidades de evitar que los mayores de edad que pasan por la cárcel de adultos vuelvan al Inisa”. Mencionó, por ejemplo, el artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia. A juicio del sindicato, este artículo “habilitaría al Poder Judicial” a que los mayores de edad con penas socioeducativas pendientes “estén en la cárcel de adultos”; sin embargo, “los jueces interpretan otra cosa de ese artículo”. López subrayó que actualmente hay cuatro jóvenes “en un solo centro” que están en esa situación.

El pedido de informes de Abdala

En marzo de este año, luego de un motín en un centro del Inisa en el que dos funcionarias fueron tomadas de rehenes por dos jóvenes privados de libertad –uno de los cuales había estado preso en el ex Comcar–, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala presentó un proyecto de ley para modificar el Código de la Niñez y establecer a texto expreso que, cuando un joven ingresa al sistema penal adulto por disposición judicial, no vuelva posteriormente al Inisa para cumplir su “saldo pendiente”, sino que lo haga en establecimientos para adultos. En paralelo, el gobierno creó una comisión, integrada por Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Inisa, para analizar cambios a la normativa vigente.

Cuatro meses después, durante la comparecencia del Inisa ante el Parlamento por la Rendición de Cuentas, el presidente del organismo, Jaime Saavedra, fue consultado por Abdala sobre el trabajo de la comisión; en particular, le preguntó si había un anteproyecto de ley listo. Saavedra contestó que sí y señaló que la iniciativa había sido remitida a Presidencia. “Como se imaginarán, nosotros estamos deseando que esto ocurra cuanto antes, porque hay una cantidad de cosas en las que todos estamos perdiendo, y si actuamos con un poquito de inteligencia y sensibilidad, vamos a poder hacer esto de mejor modo del que estamos haciendo ahora”, subrayó Saavedra en esa oportunidad.

Sin embargo, aún no se conoce la propuesta y, por esa razón, Abdala cursó este martes un pedido de informes a Presidencia. En el documento, al que accedió la diaria, Abdala pidió conocer el grado de avance de la propuesta, la “causa o explicación” del tiempo que transcurrió desde el anuncio, si la “voluntad” del Poder Ejecutivo es “coincidente” en cuanto a “concretar los ajustes legislativos indicados” y, en caso de que esto último sea afirmativo, “si resulta estimable el plazo para la presentación del proyecto” en el Poder Legislativo.

Consultado al respecto este martes, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que estuvo reunido con Saavedra y señaló que, si bien tienen “algunos proyectos pensados para implementar”, aún no los han “terminado de concretar”.

De todos modos, en línea con lo que informó Saavedra en el Parlamento, una fuente del gobierno dijo a la diaria que una vez terminado el trabajo de la comisión se elaboró un proyecto que ya fue aprobado por el directorio del Inisa y elevado al área jurídica de Presidencia. La fuente estimó que en el correr de octubre el trámite quedaría finalizado.

Abdala consideró este miércoles en una rueda de prensa que Negro “no dijo la verdad” cuando se le consultó por la iniciativa. “No lo quiero tratar de mentiroso, pero fíjese usted que si el presidente del Inisa hace dos meses, en la Comisión de Presupuesto, nos dijo que el proyecto está pronto y fue remitido a la Presidencia de la República, ¿quién dice la verdad y quién miente? Yo le creo a Saavedra. Me da la impresión de que ayer el ministro se habrá sentido incómodo porque evidentemente hay una situación de inoperancia, de falta de ejecutividad”, expresó.