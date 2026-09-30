La Jutep archivó la denuncia que se había presentado contra el director de la OPP, Rodrigo Arim

La resolución fue aprobada por mayoría con los votos de la presidenta, Ana Ferraris, y del vicepresidente, Alfredo Asti; el vocal, Luis Calabria, se abstuvo.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dispuso el archivo de la denuncia que se había presentado contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, vinculada a las obras en su casa de veraneo en el balneario Solís, según informó en primera instancia El Observador. La decisión se adoptó el 27 de agosto; votaron a favor del archivo la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, mientras que el vocal, Luis Calabria, se abstuvo.

En la resolución, a la que tuvo acceso la diaria, se señala que la denuncia fue presentada en junio del año pasado debido a una “presunta omisión de información” en la declaración jurada presentada por Arim. En particular, “se cuestionó al denunciado la falta de reflejo patrimonial inmediato o la discriminación de los fondos líquidos provenientes de la enajenación de un bien inmueble de su propiedad acaecida durante el año 2025”.

En su momento, Arim reconoció en una rueda de prensa que la casa en cuestión no tenía “final de obra”, por lo que “no correspondía pagar el impuesto de Primaria”, algo que se le había cuestionado. El director de la OPP aseguró que con respecto a las obras “se declaró absolutamente todo”.

En el análisis del caso, una vez “conferida la vista de estilo y presentados los descargos correspondientes”, la Jutep determinó que en el proceso “se aportaron los elementos aclaratorios sobre la composición y destino de los activos involucrados en la transacción referida, así como la trazabilidad de los fondos en el sistema financiero”. En la resolución se sostiene que “los fondos obtenidos no alteraron de manera irregular el patrimonio declarado ni configuraron una falsedad u omisión con entidad lesiva a la ética pública”.