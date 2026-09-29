El edil Gómez pedirá licencia en la Junta Departamental de Montevideo mientras la Comisión de Ética del PN evalúe su caso

El integrante del sector Por la Patria había dicho el lunes que no había mérito para apartarse temporalmente del cargo; Delgado aseguró que el partido “está actuando con seriedad y responsabilidad”.

El edil nacionalista Gonzalo Gómez solicitará licencia de su cargo en la Junta Departamental de Montevideo hasta que su caso sea analizado por la Comisión de Ética del Partido Nacional (PN), informó El País y confirmó la diaria con fuentes partidarias. Gómez, integrante del sector Por la Patria –que es liderado por el exsenador y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini–, brindó el lunes una conferencia de prensa para explicar cuál era su vínculo con Pablo Leiva, quien fue condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico y figuraba como asesor suyo en la Junta.

En la sede de la Junta, Gómez asumió el error de haber contratado a Pablo Leiva y dijo que se trató de una recomendación de su hijo, Lucio Leiva, quien también lo asesoraba en la Junta. Lucio Leiva fue detenido en el mismo operativo policial en el que resultó condenado su padre, pero posteriormente fue liberado.

El domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del PN resolvió enviar al edil nacionalista a la Comisión de Ética del partido. También informó que Gómez solicitó licencia en el directorio del PN –que integra en representación de la juventud nacionalsta– y comunicó que Lucio Leiva renunció a la vicepresidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del PN. Se anunció, además, que Gómez desvinculó a Lucio Leiva como su asesor en la Junta.

Este lunes, consultado sobre la posibilidad de solicitar licencia también en la Junta, Gómez dijo que, a su entender, no había mérito para esto. “Yo estoy asumiendo que me equivoqué, que fue un error de no haber sido precavido, pero errores tenemos todos”, expresó. Sin embargo, en menos de 24 horas la situación cambió.

En la conferencia de prensa, Gómez reconoció que Pablo Leiva, contratado por 52.000 pesos nominales, no tenía tareas asignadas como su asesor en la Junta. “No venía a la Junta Departamental”, admitió.

Delgado: “No aceptamos que ningún partido pretenda erigirse en nuestro juez”

A su vez, este martes se pronunció por primera vez sobre la situación el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado. A través de X, Delgado afirmó que el partido “está actuando con seriedad y responsabilidad”. “Actuaremos para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Ya intervino la Comisión de Asuntos Políticos, que resolvió el pasaje del edil Gonzalo Gómez a la Comisión de Ética del partido. A la brevedad, el directorio considerará el informe con las conclusiones de su trabajo. Actuaremos con firmeza y con todas las garantías. Así se honra la confianza de quienes integran y respaldan al Partido y, fundamentalmente, la confianza de la ciudadanía”, escribió el excandidato presidencial.

En el mismo posteo, Delgado criticó la reciente declaración del Frente Amplio (FA) sobre el tema. Este lunes, el Secretariado Ejecutivo del FA pidió a las autoridades del PN “una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio”, en referencia a Gómez.

“No aceptamos que ningún partido político pretenda erigirse en nuestro juez”, expresó Delgado, y agregó que “la supuesta superioridad moral del Frente hace tiempo está en escombros”. “Hacer del crimen organizado y el narcotráfico herramientas de rédito partidario no contribuye a combatirlos. Divide a quienes deberían enfrentarlos juntos. Estamos ante una amenaza para todo el sistema democrático. Enfrentarla exige instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y mucha responsabilidad de todos los actores políticos. Ese es el compromiso del Partido Nacional y así vamos a actuar”, concluyó.