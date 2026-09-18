Asesor de edil del Partido Nacional fue condenado por incautación de 260 kilos de droga

El curul Gonzálo Gómez, que también integra el directorio del partido, informó que cesó el vínculo laboral con Pablo Leiva y defendió la inocencia del hijo del condenado, otro de sus asesores, que inicialmente había sido detenido.

El jueves, cuatro personas —tres hombres y una mujer—, fueron detenidas como consecuencia de la Operación Trazador, por la que se incautó en una casa de Brazo Oriental más de 260 kilos de droga, entre cocaína y pasta base, vehículos, armas y dinero. El ministro del Interior, Carlos Negro, definió en rueda de prensa al hecho como “un nuevo golpe a las organizaciones criminales”. En esa línea, detalló que se había dado la “detención de uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia”.

Por tratarse de pasta base gran parte del cargamento, Negro mencionó que “seguramente” tenía como destino el mercado local. “Es un duro golpe al narcotráfico y un alivio para la salud pública del país”, profundizó. En horas de la tarde de este viernes, lo que parecía una incautación normal tomó tintes políticos, dado que se confirmó que uno de los detenidos era Lucio Leiva, director de la Juventud de Montevideo del Partido Nacional (PN) y asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez.

Más allá de esta información primaria, la diaria confirmó con base en fuentes nacionalistas que Leiva fue liberado y “desafectado de la investigación”. Sin embargo, el vínculo del caso con el edil Gómez no terminaba ahí. Esto tiene que ver con que el curul —integrante de la lista 250 que lidera Jorga Gandini y miembro del Directorio del PN en representación de la Juventud— tenía como otro de sus asesores al padre de Lucio Leiva, quien fue condenado por la incautación, Pablo Leiva.

Fuentes cercanas a Gómez confirmaron a la diaria que ambos asesores fueron definidos por el propio edil. Una solicitud de acceso a la información que tomó estado público identificaba que, además de los Leiva padre e hijo, el equipo del edil montevideano tiene otros tres integrantes. En ese sentido, se detalló que se trata de un equipo donde hay “diferentes roles, vínculos y tareas”.

Las explicaciones de Gómez

Gómez, quien se encuentra actualmente en China por un seminario, realizó a través de X aclaraciones y anuncios en relación al episodio. En primer término, definió a Lucio Leiva como “amigo” y una persona de su “confianza”. Explicó que lo conoce “hace años” y profundizó en que, en línea con lo definido por la Justicia, “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”.

En cuanto a Pablo Leiva, Gómez indicó que se “había incorporado recientemente” a su equipo de asesores. Este punto, sin embargo, se contradice con lo que detalla la solicitud de acceso a la información que da cuenta de las características del equipo de asesores. Cuatro de los cinco integrantes —incluido Lucio Leiva— ingresaron en julio del año pasado a su rol de asesores en la Junta Departamental. Pablo Leiva, por su parte, lo hizo en el mes de diciembre y cumplió el pasado 12 de setiembre nueve meses en el equipo del curul de la lista 250.

Continuando con su explicación, Gómez señaló: “Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación, relacionados con otra actividad que desarrollaba fuera de la Junta Departamental”, agregó el edil. Además, reiteró que tanto él como el hijo del detenido se encontraron ante una realidad “totalmente ajena”.

Más allá de reconocer la “sorpresa”, Gómez concluyó su mensaje señalando que asume “la responsabilidad” que le corresponde “por no haber sido suficientemente precavido” a la hora de haber incorporado a Pablo Leiva a su equipo. “Pido disculpas al Partido Nacional y a mi agrupación por las dificultades que estos hechos puedan haber generado”, a la vez que confirmó el cese del vínculo laboral con el condenado.

“Confío plenamente en el trabajo de la Justicia y en que la investigación permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, remarcó el integrante del directorio nacionalista.