Fiscalía General de la Nación explicó movimientos en Fiscalía de Lesa Humanidad

El fiscal Perciballe defendió la cantidad de integrantes de su equipo debido a las múltiples competencias que tiene su Fiscalía.

En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación respondió a los cuestionamientos por traslados en la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad y señaló que es “un mecanismo habitual en la institución” el traslado de fiscales para “optimizar el funcionamiento de los servicios, cubriendo los requerimientos que surgen a partir de licencias y retiros”.

La Fiscalía dijo que se trata de una reorganización que tiene carácter temporal “y responde a la necesidad de gestionar y distribuir los recursos humanos disponibles”. Se señaló, además, que lo mismo ocurre con los criterios para subrogar titulares, “cuando resulta necesario garantizar la continuidad de los servicios”.

En cuanto a la Fiscalía de Lesa Humanidad, la Fiscalía señaló que, “por regla general, los equipos fiscales están integrados por un fiscal titular y dos fiscales adscriptos o adjuntos” y existen situaciones en que las fiscalías quedan conformadas por “dos fiscales e incluso por un solo integrante”. “En este contexto, la Fiscalía de Lesa Humanidad presenta una conformación particular, dado que actualmente cuenta con cuatro fiscales: un titular y tres fiscales adscriptos”, afirmaron.

Además, señalaron que si bien la reorganización corresponde a la fiscal de Corte subrogante, la decisión se toma a partir de una propuesta de la dependencia técnica “especializada para analizar y planificar estos movimientos”.

En los últimos dos meses la Fiscalía de Corte dispuso el traslado temporal de dos fiscales adscriptas de la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad. El último movimiento se ordenó en momentos de cuestionamientos por parte del fiscal Ricardo Perciballe a Mónica Ferrero, quien en el Parlamento señaló que la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad tiene “alto costo, con 20 causas todo el año”. Perciballe aclaró que son 120 por el Código de Proceso de 1980 y 25 por el actual Código de Proceso Penal. Además, la Fiscalía debe garantizar el cumplimiento de sentencias internacionales, tiene competencia en todo el país y su cometido es apoyar en la búsqueda de desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos.