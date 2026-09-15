Mónica Ferrero trasladó a otra fiscal del equipo de la Fiscalía en Crímenes de Lesa Humanidad, tras dichos de Perciballe

En julio la fiscal de Corte había dispuesto el traslado de otra de las fiscales adscriptas a Homicidios; ambas decisiones son por un plazo determinado.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, resolvió trasladar a otra fiscal del equipo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno, en principio, por el plazo de una semana, entre el 21 y 27 de setiembre.

La medida fue adoptada a través de un memorando el 9 de setiembre, un día después de que el fiscal Ricardo Perciballe cuestionara en diálogo con la diaria los dichos de la fiscal de Corte ante el Parlamento. Ferrero dijo en esa oportunidad que iba a “hacer un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas” y a “empezar a anexar materias conexas”. En ese marco, adelantó que la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se iba a “eliminar, pero se le va a agregar competencias”.

En el memorando, según pudo saber la diaria, se señaló que la Fiscalía de 12° turno cuenta con un “equipo reducido para la atención de la totalidad de las causas asignadas” y, además, recientemente asumió “competencia en casos relacionados con armas de fuego”. Además, se indicó que una de las fiscales de la sede se encuentra con licencia reglamentaria, por lo que resulta “conveniente designar a un fiscal para tareas de apoyo”. Por ese motivo, se dispuso “por mandato verbal” de Ferrero que la fiscal adscripta Gisel Lluveras pase a desempeñarse en la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno por un plazo de una semana.

Dos meses antes, el 8 de julio, la Fiscalía de Corte dispuso el traslado de otra integrante del equipo, la fiscal adscripta Natalia Denegri, a desempeñarse en la Fiscalía de Homicidios de primer turno hasta el 18 de setiembre. Tras el aviso, Perciballe se comunicó con la Fiscalía de Corte para confirmar que volviese en la fecha acordada.

Al respecto, Perciballe dijo a la diaria la semana pasada que no se trató de una solicitud de la Fiscalía de Corte. “Nos sacaron una fiscal y yo dije que podía admitir que fuera hasta el 18 de setiembre, pero que la necesitábamos. Una cosa es dar una mano puntual, otra cosa es que se quite y que se diga que nosotros habilitamos que vaya a trabajar a otra fiscalía porque no tenemos trabajo. No es así”.

Organizaciones de derechos humanos “deploraron” dichos de Ferrero

12 organizaciones integrantes de Interiores en Red por Verdad, Memoria y Justicia expresaron en un comunicado su “preocupación” por los dichos de Ferrero ante la Comisión de Hacienda del Senado el 3 de setiembre.

En concreto, manifestaron que sus dichos parecen “ignorar” el marco legal que dio sustento a la creación de la fiscalía, que establece que esta abarcará “exclusivamente” todos los casos penales referidos a la violación de derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

Se indicó, además, que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad “actúa para dar cumplimiento a principios básicos que hacen al respeto de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, así como para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado uruguayo de proceder a la investigación y el enjuiciamiento de personas responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad”.

En particular, se mencionó que el miércoles 23 se recibirá a una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de la sentencia Maidanik versus Uruguay, que, entre otras obligaciones, establece que el Estado deberá fortalecer la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

En ese sentido, las organizaciones firmantes señalaron que los delegados internacionales “se encontrarán con el panorama de una fiscal de Corte subrogante que ha hecho en el ámbito legislativo esas afirmaciones, además de haberle restado personal técnico a dicha fiscalía”.

“Hemos vivido de cerca el accionar responsable, altamente técnico del equipo de fiscales, respetuoso de las víctimas y comprometido con los objetivos establecidos en su ley de creación. Por esto y por todos los juicios llevados adelante que han develado los horrores del terrorismo de Estado, así como sus vínculos y accionar internacionales, y por todo lo que aún queda por investigar y penalizar, es que deploramos las expresiones de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero”, concluyen en la misiva.