Dos condenados por el atentado a Mónica Ferrero

Los condenados alcanzaron un acuerdo abreviado con la Fiscalía por penas de entre siete y ocho años.

La jueza en lo penal de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, condenó, en acuerdo abreviado, a dos personas vinculadas al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, perpetrado en la madrugada del 28 de setiembre, cuando dispararon contra las ventanas de su casa y dejaron una granada en su patio.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía de primer turno implicó la condena, como autor intelectual por un delito de asociación para delinquir, un delito de atentado y un delito de estrago, a la pena de siete años y tres meses de penitenciaría.

El otro condenado, como autor responsable de un delito de asociación para delinquir, un delito de atentado y un delito de estrago, estos últimos en calidad de coautor, tendrá una pena de ocho años de penitenciaría.

Uno de los condenados es un joven que fue detenido en el marco de otra investigación y fue investigado por ser parte de la planificación del hecho. El otro condenado está asociado a la participación en la logística para la concreción del atentado.

La principal hipótesis de la Fiscalía es que se trató de un ataque en represalia a la incautación de droga ocurrida en una chacra de Punta Espinillo, en agosto de 2024. Si bien al principio de la investigación se apuntaba contra Fernández Albin, quien fue condenado por ese cargamento, luego la investigación apuntó a personas vinculadas directamente con la organización de Marset, investigada por el ataque a la Brigada Antidrogas, ocurrido el 9 de mayo de 2020, y una amenaza contra Mónica Ferrero, cuando se desempeñaba como fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno.

Además, se investiga a un hombre que fue detenido en enero de este año en Las Piedras tras un allanamiento en el que se incautaron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, paraguayos, chilenos, argentinos, reales brasileños y dólares estadounidenses, además de documentos presuntamente falsos como licencias de conducir y cédulas de identidad con su fotografía.

Por este caso ya fueron condenadas cuatro personas identificadas como responsables del atentado, entre ellas uno de los autores intelectuales, quien habría realizado la selección de quienes concretaron el ataque, con una pena de nueve años y medio de penitenciaría.