La Justicia prorrogó la prisión preventiva del exsenador Gustavo Penadés

Se dispuso el cese de la prisión domiciliaria total de Sebastián Mauvezin, que mantendrá una tobillera electrónica.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

La Justicia resolvió que el exsenador blanco Gustavo Penadés continúe en prisión preventiva, mientras que dispuso el cese de la prisión domiciliaria total de Sebastián Mauvezin, profesor de Historia, y que utilice una tobillera electrónica.

Penadés está acusado por 20 delitos sexuales, y Mauvezin por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.

La jueza en lo penal de 36° Turno, Marcela Vargas, dispuso que Penadés se mantenga recluido en la cárcel de Florida por 180 días más y sus abogados, Homero Guerrero y Laura Robatto, apelaron la decisión, según informó El Observador.

En el caso de Mauvezin, además de autorizar el cese de la prisión domiciliaria, se dispuso la prohibición de salir del país y de acercarse o comunicarse con víctimas o testigos de la investigación. La fiscal Isabel Ithurralde y los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República apelaron esta decisión de la jueza.