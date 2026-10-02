Fiscal de Estupefacientes negó a Jorge Gandini el acceso a la carpeta investigativa

La fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, que tuvo a cargo la investigación sobre la operación Trazador, respondió al director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, luego de que el exsenador nacionalista pidiera acceder a la carpeta investigativa de la operación Trazador, que implicó la incautación de más de 260 kilos de droga, entre cocaína y pasta base.

Luego de que Romano condenara a tres personas por narcotráfico, el caso pasó al fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien investigará el esquema de blanqueo de capitales. La Policía había comenzado a investigar un local de cobranzas como parte del esquema de lavado a cargo de Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, que fue condenado por lavado de activos el viernes pasado. El local de Abitab es propiedad de la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga.

En una carta dirigida a Gandini, a la que accedió la diaria, Romano citó el artículo 259 del Código del Proceso Penal, que establece que las actuaciones de la investigación preliminar son reservadas para terceros ajenos al proceso y señaló que Gandini “no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder” a la carpeta investigativa, ya que no es “indagado ni víctima”.

“Por lo antes expuesto, esta Fiscalía no se encuentra habilitada a remitir las actuaciones que obran en la carpeta investigativa, sin perjuicio de que se informa que las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas tienen libre acceso a la investigación realizada a su respecto”, se indicó en la misiva.