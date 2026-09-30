El Ministerio del Interior envió a Yamandú Orsi el decreto para el control de armas y municiones

El titular de la cartera, Carlos Negro, dijo que el aumento de los homicidios en el primer semestre tiene relación con “la falta de control” de la problemática.

El ministro del Interior, Carlos Negro, asistió a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, tras ser convocado por la oposición para hablar, entre otras cosas, del aumento de 6% de los homicidios en el primer semestre de este año respecto del mismo período del año anterior.

A la salida, el jerarca adelantó que ese tema está muy relacionado con “el tema de las armas y la falta de control” y anunció que este lunes el Ministerio del Interior entregó al presidente Yamandú Orsi el decreto que busca avanzar en la regulación de las armas y las municiones. El decreto mantiene el límite general de ocho armas por persona, pero establece un máximo de cuatro armas cortas y, dentro de esas cuatro, dos pistolas.

Sobre las cifras de homicidios, dijo que todavía no están cerradas las del segundo semestre y que “no corresponde hacer cortes antojadizos en los períodos de tiempo para que las cifras resulten tal cual cada uno quiere leerlas”. En ese sentido, señaló que las cifras, “cuando dan de una forma, se dan, y cuando dan de otra forma, también se dan. Son transparentes”, apuntó.

Negro dijo que se adoptaron distintas acciones para reducir el porcentaje de homicidios, como los cambios de las jerarquías policiales, el policiamiento y los recursos previstos en la Rendición de Cuentas para adquirir nuevas tecnologías y crear vacantes. “Con esa combinación de elementos es que vamos a tratar de atacar la temática para culminar el año en un período más extenso de tiempo, con un buen resultado, y ahí, sí, sacar conclusiones”, apuntó, y agregó que, por ejemplo, en setiembre los homicidios bajaron 30%, pero “hay que esperar un ciclo de tiempo que permita evaluar y sacar esas conclusiones”.

El senador colorado Andrés Ojeda planteó en la comisión que la Policía no ingresa en algunos barrios, donde el narcotráfico ejerce el control. La misma idea fue planteada por el senador nacionalista Javier García, quien dijo que hay un “Estado fallido en materia de seguridad”, ya que hay barrios del “área metropolitana y el interior del país que están gobernados por criminales y narcos”.

Negro, por su parte, negó que la Policía haya perdido presencia en los barrios. “El Estado y la Policía uruguaya ingresan a absolutamente todos los territorios de la capital, la zona metropolitana y cualquier rincón del país”, afirmó el ministro, quien agregó que la Policía uruguaya tiene “absolutamente tomadas todas las zonas del territorio”. Y concluyó: “En el territorio uruguayo gobierna el Estado, gobierna la Policía”.