Valenti recibió denuncia por difamación y apuntó contra Javier García: “El primer testigo que voy a pedir es Luis Lacalle Pou”

El director general del medio Uypress, Esteban Valenti, recibió una denuncia por difamación. De acuerdo con lo que informó él mismo en sus redes sociales el jueves, hay una audiencia prevista para los primeros días de octubre en la sede de la Fiscalía General de la Nación. “Parece que alguien se animó a hacerme una denuncia por difamación cyber, pero no dicen quién es”, escribió el afectado en X y asumió que provino por parte de “algún chorro” o “colorinche pillo”, además de anunciar que, de cara a la audiencia, lo acompañará su abogado, pero también un “gran orgullo ciudadano”.

Valenti publicó recientemente Cardamagate, un libro que se promociona como una reconstrucción “a partir de documentos, informes técnicos, investigaciones periodísticas y testimonios de protagonistas directos” del frustrado proceso de adquisición de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, trámite que inició la administración del expresidente Luis Lacalle Pou e interrumpió la actual, con Yamandú Orsi a la cabeza. En julio, en diálogo con la diaria Radio y en línea con el subtítulo de la obra, Valenti dijo que el caso configura “la mayor estafa de las Fuerzas Armadas en Uruguay”. Una publicación de Uypress consignó que los funcionarios policiales que concurrieron a su domicilio para notificarle sobre la denuncia primero y lo llamaron para avisarle sobre la postergación de la audiencia después “no le comunicaron el delito ni la identidad del denunciante”, pero “en la noche ya se sabía que el acusador era el exministro de Defensa Nacional Javier García”. Además, en función de que pertenecían a la Dirección General de Cibercrimen del Ministerio del Interior, el citado medio entiende “evidente” que la denuncia se vincula a expresiones de Valenti en medios o redes.

En esa hipótesis, la acusación estaría enmarcada en el caso Cardama, gestión en la que el exministro y hoy senador blanco participó directamente hasta ser reemplazado por Armando Castaingdebat. la diaria intentó, pero no logró comunicarse con Javier García. Está previsto que la audiencia tenga lugar el próximo viernes 2 de octubre a las 11.00 en la sede de la FGN.

“El primer testigo que voy a pedir es Luis Lacalle Pou” y sería “deplorable” para la izquierda no reaccionar

Valenti dijo a la diaria que maneja “diferentes fuentes” que le comunicaron que fue García quien hizo la denuncia, al tiempo que su abogado “está buscando la carpeta” y, una vez que logre acceder, “se va a confirmar”. “No sé a qué altura del proceso, ante la fiscal o ante quien sea, el primer testigo que voy a pedir es Luis Lacalle Pou”, porque es el “implicado por encima de García”, dijo sobre lo que planifica para cuando sea convocado.

“Silenciarme no me silencia ni siquiera si me instala un par de tanques en la puerta de mi casa”, indicó. Valenti dijo que con la medida no lo van a “callar” porque eso sería “aceptar que en este país ni siquiera se puede hablar”, además de confirmar que continuará “escribiendo y defendiendo la libertad de prensa”. En su visión, hay dos elementos “en juego”: “la defensa de la moral en las cosas públicas” y, por otro lado, cuestionó que un funcionario con inmunidad parlamentaria denuncie a un “periodista que no tiene ninguna protección”, por lo que asume que el denunciante tiene “algún objetivo político bien preciso”.

En otra línea, Valenti valoró que sería “realmente deplorable en primer lugar para la izquierda” no pronunciarse al respecto y cree que “va a haber una reacción”, porque se trata, aseguró, de “la más grande estafa en la historia de las Fuerzas Armadas uruguayas”.