El asesor del edil del PN recibía dinero del narcotráfico para colocarlo en el “sistema financiero de forma legal”, según fiscal

El juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, condenó el viernes a tres personas tras la incautación de 265 kilos de pasta base y cocaína en una casa en Brazo Oriental y de tres millones de pesos en efectivo en otra casa en Pérez Castellano.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, que realizó un acuerdo abreviado con los tres condenados y ordenó la liberación de Lucio Leiva, director de la Juventud de Montevideo del Partido Nacional y asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, luego de la audiencia de control de detención.

En la audiencia, que duró 40 minutos, la fiscal adscripta Agustina Santos detalló cómo operaba el grupo criminal para distribuir la droga y mover el dinero en efectivo. Se relató que Henry Latorre, líder de la organización criminal, vivía junto con su pareja, Jeniffer Méndez, en una vivienda en Brazo Oriental, donde tenía parte de la droga, que luego distribuía en los barrios Marconi, Pérez Castellano y Villa Española, a través de diversos vehículos. La droga distribuida en Montevideo se abastecía en las “playas de camiones mediante unidades provenientes de Paraguay”, dijo la fiscal en la audiencia, a cuya grabación accedieron el periodista Eduardo Preve y la diaria.

La pareja, además, guardaba los vehículos con los que operaba en un parking en la avenida San Martín. Entre los modelos que poseían y que fueron decomisados hay un Audi Q5 tipo SUV, una Volkswagen Crossfox, una Hyundai Tucson, un Volkswagen Virtus y una camioneta doble cabina Victory.

El 16 de setiembre, dos días antes de la detención, se pudo detectar que Latorre se trasladó hasta el domicilio de Pablo Leiva, en la calle San Petersburgo, en el barrio Pérez Castellano. Leiva, que también era asesor del edil nacionalista, salió del domicilio y “tomó un paquete de considerables dimensiones e ingresó a la finca. Luego salió nuevamente y Henry le entregó en primera instancia una bolsa tipo supermercado. Después de la investigación, se pudo determinar que en dichas bolsas Latorre le entregaba dinero en efectivo, producto de la actividad de narcotráfico”. La fiscalía puntualizó que Leiva “adquiría el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal”.

La investigación sobre lavado Esta semana, la Policía comenzó a investigar la utilización de una sucursal de una red de cobranza como parte del esquema de lavado de este grupo criminal. El local está a nombre de Laura Scalabrini Muga, esposa del director por la oposición en la Administración Nacional del Puerto, Jorge Gandini, quien dio una conferencia de prensa este martes en la que negó que Leiva lavara dinero en su local . El Observador informó este miércoles que la fiscal deberá resolver si inicia una nueva investigación o deriva el caso al fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. Según se informó, en el día de la audiencia la fiscal no contaba con el resultado de las pericias que se hicieron al celular de Leiva.

La fiscalía solicitó los allanamientos de los dos domicilios y del parking, que se realizó el día previo a la audiencia. En el domicilio de Latorre y Méndez se encontró droga en el recibidor, en el dormitorio, en una de las habitaciones y en el baño. En total, se incautaron 141,5 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína, valuados en unos dos millones de dólares. Además, se encontraron armas de fuego, municiones para fusil AK 47, un inhibidor de señal y una balanza de precisión.

Por otra parte, se incautó el celular de Méndez y dos celulares de Latorre. Durante la audiencia, la fiscal leyó un chat en el que Latorre le escribió a Leiva, a las 15.21, “estoy”, a las 16.08 le escribió que estaba fuera de la casa y a las 22.53 que, si estaba en la casa, pasarían en diez minutos.

En la casa de Leiva se incautaron fajos de billetes que estaban sobre un mueble en el living, tres cuadernos con anotaciones y su celular. En la camioneta en la que se trasladaba también se encontró una bolsa con dinero. En total, Leiva tenía tres millones de pesos en la vivienda.

La Justicia condenó a Leiva por un delito de lavado de activos y tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de cárcel. Latorre fue condenado a seis años y seis meses de penitenciaría por los delitos de tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, tráfico interno de armas, receptación y lavado de activos. Méndez, su pareja, fue condenada como autora de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de tres años de cárcel.