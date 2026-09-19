Operación Trazador: la droga incautada fue valuada en dos millones de dólares

La Justicia condenó a tres personas y decomisó casi tres millones de pesos, 42.000 dólares, municiones para AK47, vehículos de alta gama y armas de fuego.

La Justicia condenó a tres personas en la investigación que surgió de la Operación Trazador, en la que [se incautaron 265 kilos de pasta base y cocaína en una casa de Brazo Oriental.

Entre los condenados se encuentra Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez.

Tras alcanzar un acuerdo con la fiscal especializada en Estupefacientes, Angelita Romano, la Justicia condenó al líder de la organización criminal, Henry Sebastián Latorre, a seis años y seis meses de penitenciaría por los delitos de tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, en la modalidad de depósito y distribución, un delito de tráfico interno de armas, un delito de receptación y un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

Jenniffer Méndez, pareja del líder, fue condenada como autora de un delito de asistencia a las actividades del narcotráfico a la pena de tres años de penitenciaría, mientras que Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

La Operación Trazador

La operación, que fue realizada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, implicó allanamientos en los barrios Brazo Oriental y Pérez Castellano, donde fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el hijo de Leiva, que fue liberado horas después.

En los allanamientos se incautaron 141,5 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína, valuados en unos dos millones de dólares. Además, se incautaron más de tres millones de pesos uruguayos, 42.564 dólares en efectivo, cinco vehículos de alta gama, dos pistolas calibre nueve milímetros, 236 cartuchos calibre 7.62, ocho cartuchos calibre nueve milímetros y 27 cartuchos calibre 22. También se encontró en el lugar una máquina de contar billetes, un inhibidor de señal, cuatro celulares, tres balanzas y cuadernos con el registro de la actividad delictiva.

La investigación partió de la identificación de uno de los condenados, responsable del transporte y el acopio de la sustancia, mientras que los otros integrantes de la organización fueron identificados como los responsables de proteger el dinero que obtenía la organización de la venta de estupefacientes.

Entre los bienes que fueron decomisados por la Justicia, hay un Audi Q5 tipo SUV, una Volkswagen Crossfox, una Hyundai Tucson, un Volkswagen Virtus y una camioneta doble cabina Victory. Una de las pistolas incautadas en los allanamientos, una Glock 42, calibre 380, había sido denunciada por el futbolista Joe Emerson Bizera.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el trabajo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación y la coordinación con la Fiscalía, señalando que el hecho forma parte de una serie de operaciones realizadas en los últimos seis meses que apuntan contra el crimen organizado y permiten la incautación de droga y de bienes de alto valor.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, destacó el trabajo de investigación previo a la operación para reunir elementos que luego se ponen a disposición de la Fiscalía. Azambuya resaltó el profesionalismo y la coordinación de las diferentes unidades que participaron en la investigación y subrayó que la Policía Nacional “mantiene como objetivo neutralizar los grupos criminales que operan en el país”.