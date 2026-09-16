La Justicia imputó al agresor de la Facultad de Medicina por tentativa de femicidio

Audiencia de formalización de la investigación contra agresor de la Facultad de Medicina, el 16 de setiembre, en el juzgado de Juan Carlos Gómez.

Se dispuso la prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación; los primeros 30 días será internado en el Vilardebó por indicación de los peritos forenses.

La jueza en lo penal de 40° turno, Verónica Pena, imputó al estudiante de 19 años que apuñaló a una compañera de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) el 1° de setiembre por un delito de femicidio en grado de tentativa.

El fiscal de Violencia de Género de 2° turno, Luis Pacheco, que lleva adelante la investigación, solicitó que la audiencia fuese reservada y luego explicó en rueda de prensa que se dispuso la tentativa de femicidio por las “características del hecho”, y mencionó, entre ellas, “el arma empleada, el número de puñaladas recibidas por la víctima, las zonas vitales del cuerpo a las que fueron dirigidas”. En suma, el fiscal valoró que de estas acciones se “desprende una intención de dar muerte”.

“¿Y por qué femicidio? Porque el femicidio es un agravante muy especial del delito de homicidio. Se configura cuando se dan móviles de odio, desprecio, menosprecio y cuando la víctima es una mujer. Todos estos sentimientos, de acuerdo con las evidencias reunidas por la fiscalía, están presentes en este caso, de manera que ese fue el delito imputado”, manifestó.

El femicidio está tipificado como agravante muy especial del homicidio en el artículo 312 del Código Penal y la pena mínima es de 15 años de penitenciaría. En el caso de la tentativa, la ley establece que corresponde aplicar la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado, por lo que la pena mínima en este caso es de cinco años de cárcel.

La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva del agresor por 180 días. No obstante, se determinó que los primeros 30 días los cumpla en el hospital Vilardebó por la “expresa recomendación de los peritos psiquiatras forenses”, indicó Pacheco. A pesar de la internación dispuesta, el fiscal puntualizó que las pericias arrojaron que el agresor es “capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos, aunque presenta algunas dificultades que seguramente ameriten alguna pericia más”.

Por otra parte, el director departamental de la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de la Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, que estuvo presente durante la audiencia, dijo a la prensa que la hipótesis inicial de tentativa de femicidio que manejó inicialmente la Policía se corroboró en la audiencia de formalización de investigación.

Gutiérrez señaló que se realizaron diversas pericias por parte de la Policía Científica, entre ellas, de distintos celulares, así como también se recabaron “testimonios de muchísimos estudiantes y del entorno familiar”. También se recopilaron declaraciones de los exestudiantes del liceo 1 de Salinas, al cual el agresor había concurrido previamente.

La premeditación, el móvil y otra denuncia

La pericia psiquiátrica del Instituto Técnico Forense arrojó que el imputado es “capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos, pero tiene severas dificultades de autodeterminarse”, según supo la diaria. Los psiquiatras de la mutualista en la que estuvo internado tras el ataque y los peritos del Poder Judicial recomendaron a la Justicia que se disponga una internación psiquiátrica urgente, con el objetivo de compensarlo, por un plazo de 30 días, previo al ingreso a prisión preventiva.

Durante la audiencia se manejó que el agresor pretendió acercarse a la víctima en varias oportunidades y, a partir del segundo semestre de este año, buscó integrarse al grupo de estudio de la víctima. También se recogieron insumos que prueban que hubo premeditación al intentar matarla.

Por otra parte, luego del intento de femicidio en el anexo del centro educativo, otra estudiante de la Facultad de Medicina presentó una denuncia por acoso contra el imputado ante la Dirección de Violencia de Género de la Jefatura de la Policía de Montevideo. Ese caso está siendo investigado en el marco de la causa de tentativa de femicidio, confirmó el fiscal.