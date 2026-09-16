Conexión Ganadera: Fiscalía avanza en acuerdos abreviados con tomadores de ganado

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, cerró la negociación con cuatro tomadores de ganado, que serán condenados por acuerdo abreviado en el marco de la causa que investiga la estafa de Conexión Ganadera. Según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria con fuentes judiciales, los acuerdos fueron alcanzados con responsables de las empresas tomadoras de ganado Agneau, Alfalfar SRL y MCO Agro.

En todos los casos se los condenará por un delito de apropiación indebida con penas en el entorno de los 24 meses, a cumplir en régimen de prisión domiciliaria y libertad a prueba, a excepción del titular de MCO Agro, representado por Homero Guerrero y Laura Robatto, quien deberá cumplir tres meses de prisión efectiva y el resto de la pena con arresto domiciliario.

Las fuentes señalaron que en ninguno de los casos la condena implica acuerdos reparatorios a favor de los damnificados. El fiscal Rodríguez pedirá a la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, una audiencia de juicio abreviado para ratificar los acuerdos, en la que Olivera deberá realizar un control de las formalidades de la negociación y asegurarse de que los condenados renuncian conscientemente a un juicio oral y aceptan su responsabilidad penal en los hechos que se les imputan. Una vez que el fiscal pide la audiencia, la jueza tiene un plazo de 20 días para convocarla.

Según la investigación penal, los responsables de las empresas tomadoras de ganado firmaban los contratos con Conexión Ganadera por ganado que, o bien nunca llevaban a sus predios, o bien los destinaban a fines distintos de los establecidos en el contrato. De los tres tomadores, el que más cantidad de ganado tenía a su nombre, según los contratos, es MCO Agro, con 13.475 cabezas de ganado, seguido por Agneu, con 7.418 cabezas de ganado, y El Alfafar SRL, con 1.471 animales.

Si bien el acuerdo en sí mismo no puede utilizarse como prueba en la causa, la evidencia recabada en la investigación penal que permitió los acuerdos significa un avance en el esclarecimiento de la estructura montada por los responsables de Conexión Ganadera.

Según supo la diaria, un acuerdo similar podría alcanzarse con el director de la tomadora de ganado Pasfer, Maximiliano Rodríguez, quien fue imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica, cumplió cuatro meses y diez días de prisión efectiva y desde el 1º de agosto cumple prisión domiciliaria. Consultado sobre este punto, su abogado, Rodrigo Rey, dijo que es “una opción que está arriba de la mesa”.

Rodríguez fue imputado por su participación en la firma de 62 contratos y por el hecho de que no pudo explicar la ausencia de 4.950 cabezas de ganado que deberían estar en sus campos, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres. Además, se le impusieron tres delitos de apropiación indebida contra los bancos BBVA, Scotiabank y el Banco República (BROU), por haber pedido préstamos utilizando el ganado inexistente como garantía.

A todo esto, la jueza Olivera descartó convocar una audiencia para revisar la prisión domiciliaria de Daniela Cabral, algo que es reclamado por varios de los abogados de los damnificados, luego de que se conociera que había existido un incumplimiento de la medida el pasado 6 de mayo, debido a que la tobillera de Cabral dejó de enviar la señal sobre las 21.34 y volvió a enviarla al rastreador sobre las 22.15.

Ante un pedido de ampliación de la información por parte de la jueza, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del Ministerio del Interior informó que se trató de una falla técnica, por lo que se le cambió el aparato en el momento de la interrupción de la señal.

Por otra parte, el fiscal Rodríguez analiza la información presentada por la defensa de Cabral, que llevan adelante los abogados Eduardo Sassón y Pablo Donnángelo, para evitar una ampliación de la formalización en su contra, por el rol que jugó la tomadora de ganado Don Coraje, donde debía haber más de 28.000 animales y el síndico no encontró ninguno. Cabral, que declaró por este asunto en la Fiscalía en agosto, planteó que hasta la muerte de Basso el dinero correspondiente a esa cantidad de ganado estaba en la empresa.