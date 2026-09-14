Detuvieron al joven responsable del intento de femicidio en la Facultad de Medicina

La policía lo detuvo en la puerta de la clínica de salud mental donde estaba internado tras el ataque ocurrido el 1º de setiembre.

El joven de 19 años responsable del intento de femicidio de una compañera de clase de la Facultad de Medicina fue detenido este lunes cuando salía de la clínica de salud mental en la que fue internado tras el hecho, según informó Telenoche y confirmó la diaria con fuentes policiales.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, quien trabaja con la dirección de Violencia Doméstica y Género de la Policía Nacional.

Hasta ahora el joven no había sido conducido a declarar a la Fiscalía por no estar en condiciones de hacerlo, según indicaron las primeras pericias. De todas formas, la investigación avanzó con el testimonio de muchos estudiantes que conocían la situación, lo que ayudó en la reconstrucción del perfil del joven.

Este martes será conducido al Instituto Técnico Forense donde se le realizarán varias pericias y luego declarará ante el fiscal Pacheco, quien podría pedir una audiencia de formalización del proceso el mismo martes.