El agresor de la estudiante de la Facultad de Medicina se encuentra internado en una clínica psiquiátrica y aún no ha declarado

El joven de 19 años que fue detenido este martes por apuñalar a una compañera de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República se encuentra internado en una clínica psiquiátrica de su prestador de salud y aún no ha declarado ante la Fiscalía, informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes de la investigación.

El caso está siendo investigado por el fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, quien ordenó pericias y diversas diligencias. La investigación está siendo orientada como tentativa de femicidio y el director departamental de Violencia Doméstica y Género de la Policía Nacional, Richard Gutiérrez, explicó a Panorama informativo de la diaria Radio que esto es así porque “hay que ver el historial de violencia”, “la relación de poder que se estaba dando de este joven varón que inflige esta violencia hacia esta joven mujer, el perfil de él y también cuáles son las motivaciones de género que pudieron llevar a este desenlace”.

Gutiérrez también dijo que muchos estudiantes se acercaron a la Policía en las últimas horas para brindar su testimonio: “Muchísimos estudiantes y amigas de la víctima han venido voluntariamente a la comisaría especializada, han brindado su testimonio, y eso es una situación clave para poder reconstruir la motivación de este hecho de violencia”, acotó.