Fiscalía investiga como tentativa de femicidio ataque de un estudiante a una compañera en la Facultad de Medicina

Una joven de 19 años fue internada luego de ser apuñalada por un compañero de clase en el anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en la tarde de este martes. El director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, dijo en rueda de prensa que el caso está siendo investigado como un intento de femicidio.

El ataque sucedió en el tercer piso del establecimiento y, tras recibir un llamado al 911, “de inmediato” asistieron “varios móviles del lugar” pudiendo brindar los “primeros auxilios a la joven y detener al ofensor”. La joven recibió varias heridas, pero se encuentra estable.

Gutiérrez dijo que la información primaria que maneja la Policía es que ambos cursaban la carrera y que no había ningún tipo de vínculo previo. Gutiérrez manifestó que, según lo que plantearon varios testigos en las primeras horas de investigación, el agresor “había visto una conducta bastante persecutoria” y “obsesiva” respecto a la joven.

En ese sentido, Gutiérrez dijo que se está investigando el caso como un intento de femicidio y “por eso está siendo trabajado por la Comisaría Especializada en Violencia de Género” y él estaba dirigiendo el procedimiento, porque entienden que “claramente hay indicios a los que se les debe “aportar perspectiva de género”.

“Sabemos que en este momento están circulando muchas cuestiones a nivel de redes sociales, audio, fotos. Nosotros, en ese sentido, preferimos ser muy cautos. Creemos que es un tema muy delicado, donde muchas veces también sabemos que hay una necesidad de informar, el morbo muchas veces está en la vuelta, y entendemos que hay cosas que son bastante reservadas en este momento de la investigación”, apuntó Gutiérrez.

“La violencia basada en género es un tema serio, delicado, que atraviesa todas las capas sociales, todas las edades, y que necesitamos reflexionar no solamente cuando pasan hechos de esta naturaleza. Seguramente hubo cuestiones previas que pudieron haber dado aviso, y esto es algo que todos tenemos que reflexionar y trabajar como sociedad”, apuntó.

Estudiantes reclaman abordaje institucional

El hecho también suscitó la reacción de los diferentes gremios estudiantiles. La Asociación de Estudiantes de Medicina convocó a una asamblea extraordinaria para la noche del martes, de manera de definir las medidas a tomar. En un comunicado difundido en redes sociales, desde el gremio expresaron su “preocupación y rechazo” ante lo sucedido, y demandaron la instalación de un “abordaje institucional serio, responsable y acorde a la gravedad de los hechos”.

Por otra parte, la Corriente Gremial Universitaria difundió un comunicado público en el que sus integrantes expresan su “solidaridad y acompañamiento a la estudiante que fue víctima del violento episodio” y exhortan a las autoridades a “asumir el compromiso de revisar y fortalecer las medidas de seguridad existentes en todos los espacios”.

Finalmente, desde la agrupación Estudiantes Independientes repudiaron la tentativa de femicidio y exigieron la instalación de “una jornada de reflexión abierta a la comunidad”. También instaron a las autoridades universitarias a brindar “respuestas claras sobre lo ocurrido”, con “actuaciones institucionales” y “medidas concretas de prevención, cuidado y seguridad”. “No queremos protocolos que existan solamente en el papel. No alcanza con reaccionar cuando la violencia ya ocurrió”, denunciaron.

Igualmente, y tras visitar a la víctima, el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, sostuvo en una rueda de prensa que consignó Subrayado que lo sucedido este martes es “un hecho desgraciado” que “conmociona a toda la Universidad de la República” y que, producto de ello, se busca “acompañar a la familia de la agredida”.

Briva reveló que la estudiante atacada “está fuera de peligro”, pero que “obviamente está en una mezcla de conmoción, por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta”. También dijo que “la Facultad de Medicina y toda la Universidad de la República van a respaldar el accionar de la Policía para aclarar todos los hechos que sean necesarios”, y anticipó que el equipo de Psicología Médica de la institución abordará a “todos los estudiantes que estuvieron involucrados”, de manera de combatir “la secuela de estrés postraumático” que implican los hechos.