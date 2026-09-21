Un velero que transportaba 2.000 kilos de cocaína fue interceptado frente a Galicia y hay un uruguayo detenido

El grupo criminal se encargaba de proporcionar barcos con distintos pabellones a organizaciones de Europa del Este y los Balcanes.

Un velero con bandera de Polonia fue interceptado frente a las costas de Galicia con 2.100 kilos de cocaína y cuatro personas fueron detenidas, entre ellas, una persona de nacionalidad uruguaya que se encontraba a bordo de la embarcación. El velero, llamado Seute Deern, fue trasladado a Vigo.

Además del tripulante uruguayo, las otras tres personas detenidas tenían nacionalidades de Argentina, Colombia y Albania. También fue detenida otra persona en Girona, encargada de la organización criminal, y la Policía española trabaja para ubicar y detener a otro integrante de la organización en las próximas horas, que estaría ubicado en Barcelona.

El grupo criminal se encargaba de proporcionar barcos con distintas banderas a organizaciones narcotraficantes de Europa del Este y los Balcanes, que se encargan de transportar droga vía marítima. Los integrantes de este grupo están siendo investigados por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra la salud pública.

El Ministerio de Hacienda de España informó en un comunicado que la investigación inició en febrero de este año cuando la Aduana de Girona tomó conocimiento de que uno de los veleros atracados en el puerto podía haber estado vinculado en otro hecho delictivo en la frontera entre España y Francia.

La operación, que se llamó Doncella, identificó al velero atracado en el puerto de Roses en Girona en junio del año pasado y en julio se constató que había comenzado a navegar “sin activar el sistema de localización AIS, de uso obligatorio durante la navegación”, se detalló en el comunicado.

Finalmente, el 14 de setiembre se localizó la embarcación cerca de las costas de Galicia y durante el operativo se constató la existencia de 70 paquetes de cocaína, que suman 2.100 kilos en total. La cocaína incautada está valuada en 20 millones de euros, informó La Voz de Galicia.

Las autoridades españolas destacaron que en la investigación cooperaron la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA, por sus siglas en inglés) y la DEA de Estados Unidos. Asimismo, el operativo contó con el apoyo de la Dirección de Inteligencia e Investigación de la aduana francesa, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio de Defensa español y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, que integran diversos países de la Unión Europea.

Asimismo, se señaló en el comunicado que la operación está enmarcada en “la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada ‘Ruta atlántica de la cocaína’, conocida por ser utilizada por veleros procedentes de Sudamérica que trasbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo”.