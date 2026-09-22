Policía investiga vínculo de local de cobranza de la esposa de Gandini con esquema de lavado de activos

El exsenador y actual director de la ANP es el líder de la lista 250 del Partido Nacional, a la que pertenece el edil cuyo asesor fue condenado por narcotráfico.

La semana pasada, en el marco de la operación Trazador, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en una casa de Brazo Oriental, en Montevideo. Una de las personas detenidas fue Pablo Leiva, quien hasta entonces se desempeñaba como asesor del edil del Partido Nacional (PN) por Montevideo Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

En un comunicado, Gómez, que integra el Honorable Directorio del PN y fue electo por la lista 250, anunció la desvinculación de Leiva y afirmó que el hijo de este, que también lo asesoraba en la Junta Departamental, fue liberado tras ser detenido, por lo que “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”. A nivel nacional, la lista 250 es liderada por Jorge Gandini, exsenador nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos.

A su vez, según informó este lunes el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior, se está investigando la utilización de una sucursal de una red de cobranza como parte del esquema de lavado.

Se trata de la agencia 71/02, que, según consta en la declaración jurada que presentó Gandini en agosto del año pasado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, como un bien ganancial. Scalabrino Muga es contadora pública. Según supo la diaria, la vinculación con el local surge de los chats a los que accedió la Policía en el marco de la incautación de celulares durante el operativo.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a la diaria que se trata de un Abitab ubicado en un supermercado en Villa Española, que tiene una agencia de cobro y un cambio. Scalabrino Muga habría adquirido el cambio hace aproximadamente un año, y Leiva, que vivía cerca, operaba allí con frecuencia para pagar los aportes al Banco de Previsión Social de una empresa constructora.

Fuentes vinculadas al dirigente nacionalista dijeron a la diaria que Gandini no tenía vínculo con Pablo Leiva y que mañana dará una conferencia de prensa sobre el tema. El argumento del exsenador blanco se centrará en que Leiva habría blanqueado el dinero a través de esa empresa de construcción, sin conocimiento de su esposa ni de los empleados.