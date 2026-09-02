Intento de femicidio en Facultad de Medicina: agresor podría declarar ante Fiscalía este miércoles

El martes por la tarde, una joven de 19 años fue apuñalada por uno de sus compañeros de clase en el anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El director departamental de Violencia Doméstica y Género de la Policía Nacional, Richard Gutiérrez, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que el agresor fue detenido en el lugar sin oponer resistencia y se encuentra a disposición de la Fiscalía, al tiempo que está recibiendo la atención de un equipo médico y “hay una evaluación en camino”.

“Estamos esperando la última resolución de Fiscalía para ver si se aguarda alguna otra pericia o ya procedemos a la conducción de él a la sede fiscal para que se tome su primera declaración por el fiscal que está liderando esto”, sostuvo. En ese sentido, este miércoles por la mañana podría ser derivado a Fiscalía para declarar por primera vez.

Sobre el estado de salud de la víctima, señaló que debió ser intervenida quirúrgicamente por varias heridas provocadas por un arma blanca, pero que “está estable y no tiene riesgo de vida”. Respecto del agresor, indicó que no hay “ningún tipo de anotación o antecedente que involucre a este joven con esta víctima”, es decir, denuncias formales en los registros policiales. No obstante, dijo que se investiga el caso como intento de femicidio porque “hay que ver el historial de violencia, hay que ver la relación de poder que se estaba dando de este joven varón que inflige esta violencia hacia esta joven mujer, el perfil de él y también cuáles son las motivaciones de género que pudieron llevar a este desenlace”, listó. Todo lo anterior requiere una mirada “particular y especializada”.

Gutiérrez destacó que, aun en un contexto “de mucha angustia”, las autoridades de la Facultad de Medicina mostraron su disposición para facilitar la labor policial. Además, subrayó particularmente que muchos estudiantes se acercaron a la Policía en las últimas horas para brindar su testimonio: “Muchísimos estudiantes y amigas de la víctima han venido voluntariamente a la comisaría especializada, han brindado su testimonio, y eso es una situación clave para poder reconstruir la motivación de este hecho de violencia”, acotó.

El jerarca también marcó su preocupación por la difusión de imágenes, videos y testimonios del hecho en redes sociales y medios. Dijo que desde la Policía Nacional, particularmente en investigaciones por casos de violencia basada en género, notan este tipo de prácticas donde se divulgan “detalles que no hacen a la cuestión”, sino “más bien a ese morbo que muchas veces se quiere difundir”. “Muchas veces ponen en una situación de mucha vulnerabilidad a esta víctima, más de lo que ya ha vivido”, indicó sobre este tipo de comportamientos, y llamó a “replantearnos” ese tipo de comunicación, dado que “el compromiso también pasa por ayudar y contener a esa víctima desde el lugar de lo que decimos y publicamos”.

El caso continúa en investigación bajo las directrices de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2° turno y con la “hipótesis de una tentativa de femicidio”. Gutiérrez explicó que la Policía cuenta con un área especializada para la respuesta ante hechos presuntamente delictivos que ocurren “en un contexto de violencia doméstica”, a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior y con “más de 50 comisarías especializadas en todo el país”, cuatro de ellas en Montevideo.

Gutiérrez valoró que es una situación “indudablemente de mucha conmoción” por la gravedad del hecho y debido a que los episodios de violencia basada en género “nos siguen golpeando como sociedad”, al tiempo que “nos tienen que hacer reflexionar muchísimo”. Dijo que espera que “estas cuestiones, a pesar de que pasen las horas y el tiempo, nos sirvan para reflexionar en cuanto a que hay una violencia que está indudablemente estructurada y que especialmente nosotros como varones tenemos que revisar los mandatos sociales y trabajar mucho la masculinidad en estos temas”, cerró.