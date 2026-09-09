Karina Batthyány: “La igualdad de género es una condición de base para trabajar en el ambiente y en el espacio universitario”

A una semana del intento de femicidio contra una joven de 19 años en el anexo de la Facultad de Medicina, a lo que siguió una serie de manifestaciones de parte de organismos oficiales y gremios estudiantiles al respecto, la socióloga de la Universidad de la República (Udelar) Karina Batthyány brindó el martes una entrevista en La colmena, de la diaria Radio, en la que abordó la persistencia de desigualdades de género en la institución universitaria y cómo entiende que deben ser afrontadas.

Batthyány, que también es responsable del Grupo de Investigación de Sociología de Género (GISG) de la Facultad de Ciencias Sociales, señaló que lo sucedido la semana pasada “no es un fenómeno ni individual ni aislado”, sino que los episodios de violencia basada en género “son fenómenos estructurales en toda la sociedad”. La socióloga precisó que estos “se sostienen por relaciones de poder” y que “son un indicador más de las desigualdades de género”, que también atraviesan a la Udelar.

“No podemos decir de ninguna manera que esto es un hecho individual, aislado, cuando en realidad tenemos en Uruguay una denuncia cada 12 minutos”, aseveró. También denunció que existen encuestas que recogen que cerca de 80% de las mujeres manifiestan “haber sido víctimas de algún fenómeno o alguna de las dimensiones vinculadas a la violencia basada en género”, y que en el ámbito universitario la cifra excede el 50%.

Así, y si bien en una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo Central celebrada la semana pasada “la universidad reconoció que tiene un problema”, para Batthyány los sucesos de la semana pasada demuestran que el accionar al respecto aún es insuficiente. Por ello, puso en duda la utilidad de trabajar la problemática “de una manera dispersa [y] fragmentada”, y planteó en su lugar “la necesidad de tener políticas centrales e institucionalizadas”, para las cuales uno de los principales temas “es cómo atender la violencia y el acoso”.

La responsable del GISG consideró que “lo que está fallando” es que los integrantes de la población uruguaya, incluidas las autoridades, “no tienen incorporada esta dimensión de la violencia basada en género”. “Por eso pueden plantear que es un fenómeno aislado, o que es un hecho individual, o que responde a algún tipo de patología por parte del agresor”, cuando en realidad “hay muchísima investigación” que recoge que el fenómeno “es estructural”, postuló Batthyány, y añadió que “expresiones” como la de la semana anterior “son el último emergente” de “una cadena de dimensiones de violencia” que las instituciones “tienen que atender”.

“No se trata de inventar la rueda; la rueda ya está inventada: se trata simplemente de aplicarla y hacerla rodar”, ilustró. Igualó esto a “darle un lugar central” a la problemática, y remarcó que si bien el proceso “requiere muchas cosas”, necesita, “sin duda alguna, presupuesto”. “Hoy los mecanismos que tiene la Universidad de la República no tienen recursos, o por lo menos no tienen capacidad de ejecución directa de recursos: pueden planificar, pueden generar protocolos, pueden llevar adelante políticas que se definan, pero con un bajo nivel de autonomía y con un muy bajo nivel presupuestal”, se lamentó. Empero, y consultada por ello momentos después, afirmó que “si hay voluntad política, los recursos siempre están”.

En esa línea, la socióloga consideró que este momento sería adecuado políticamente, en tanto se aproximan las elecciones del rectorado de la Udelar –serán el 23 de setiembre–, y apuntó a un concepto de igualdad de género que tiene entre sus ejes los cuidados, la paridad, las brechas de género dentro de las diferentes carreras y la inclusión del tema dentro de las currículas académicas. Batthyány puso énfasis en este último aspecto en particular y, en el entendido de que “no alcanza con cursos optativos”, sostuvo que resulta necesario incorporar cursos “de manera obligatoria”.

“Estamos [...] con una dimensión estructural de la desigualdad, y eso no se soluciona con curitas o con parches, se soluciona con cambios estructurales a nivel institucional”, sostuvo. Luego de que se le preguntara acerca de cuáles entiende que son las razones detrás de las dificultades en incorporar dicha visión, dijo desconocer “cuál es el argumento”, más allá de que “es un tema resistido”. “Sé que hay resistencias, porque estas medidas ya se han planteado en otros momentos de la universidad y no se ha logrado avanzar”, resumió.

Así, evaluó que “lo que importa es que la universidad decida si quiere o no quiere ser un espacio de igualdad de género, y, sobre todo, que decida si va a seguir planteando la igualdad de género como un horizonte aspiracional”. A lo que contrapuso: “La igualdad de género es una condición sine qua non, es decir, es una condición de base, de partida, para trabajar en el ambiente y en el espacio universitario y académico”. “Si queremos cambiar el problema estructural, necesitamos cambiar la estructura institucional en cómo hoy se concibe la cuestión de género en la Universidad de la República. Eso para mí es muy claro”, aseveró.