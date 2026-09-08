Adolescente de 17 años fue imputado por femicidio en Cardal

Un adolescente de 17 años fue imputado por homicidio especialmente agravado por femicidio, ocurrido el 5 de setiembre en la localidad de Cardal, en el departamento de Florida, a pedido del fiscal departamental de primer turno Hermes Antúnez. La víctima es una mujer de 69 años que era pareja del abuelo del adolescente imputado.

El adolescente fue imputado por infracción gravísima a la ley penal, por lo que se dispuso su privación de libertad hasta que exista sentencia firme sobre el caso, tal como prevé el artículo 116 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la privación de libertad para infractores mayores de 15 años en infracciones gravísimas.

Según la información policial, el caso fue denunciado por el abuelo del joven, un hombre de 69 años que al ingresar a la casa de su pareja y ver un gran desorden informó a la Seccional 16ª. Los efectivos ingresaron a la casa de la víctima donde constataron su fallecimiento por muerte violenta.

A partir del trabajo de Policía Científica con base en la evidencia recolectada en el lugar del crimen, se identificó como presunto responsable al adolesente de 17 años. La evidencia en su contra incluye prendas de vestir con manchas de sangre y datos recabados de su teléfono celular, además de indagatorias al imputado.