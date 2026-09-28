Fiscal de Lavado abrió una investigación por el caso del asesor del edil blanco

Enrique Rodríguez recibió información de oficiales de la Brigada Antidroga sobre el esquema para lavar el dinero del narcotráfico de Pablo Leiva.

El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez mantuvo este lunes una reunión con oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y recibió un reporte sobre el esquema de lavado de dinero del narcotráfico realizado por el exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, Pablo Leiva.

Según confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior y Fiscalía, Rodríguez, con la nueva información aportada, resolvió abrir una nueva causa centrada en el blanqueo de dinero en casas de cambio y centros de cobranza de la organización criminal. Uno de los locales que investigó la Policía fue el de Laura Scalabrino Muga, esposa del presidente de la Administración de Puertos, Jorge Gandini, ubicado en Villa Española, a donde Leiva concurría habitualmente.

Otro de los locales a los que apuntó la investigación policial es el Cambio Monex. En una primera declaración ante el policía de la Brigada Antidrogas –que quedó registrada en su cámara personal GoPro–, Leiva confesó que trabajaba para Andrés Zugarramurdi, tesorero del Cambio Monex. El local tiene sucursales en el centro de Montevideo, Las Piedras, Piriápolis y Maldonado.

El viernes 18 de setiembre, la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Angelita Romano, alcanzó un acuerdo abreviado con tres implicados en el grupo criminal: Henry Latorre, que se encargaba de distribuir la droga en Montevideo, fue condenado por la Justicia por narcotráfico, tráfico interno de armas, receptación y lavado de activos; su pareja, Jenniffer Méndez, fue condenada a tres años de cárcel por asistencia al narcotráfico, y Leiva fue condenado a dos años y seis meses por lavado y un delito de tráfico interno de municiones.