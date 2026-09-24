Gandini envió una carta a la Fiscalía para pedir el acceso a la carpeta investigativa de la operación Trazador

El director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, envió una carta a la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, a cargo de Angelita Romano, para acceder a la carpeta investigativa de la operación Trazador, que implicó la incautación de más de 260 kilos de droga, entre cocaína y pasta base.
La Policía comenzó a investigar un local de cobranzas como parte del esquema de lavado a cargo de Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, que fue condenado por lavado de activos el viernes pasado. El local de Abitab es propiedad de la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga.
Al respecto, el exsenador nacionalista dijo que se ponía a su “entera disposición”, a los efectos que considere pertinentes. Señaló que habían sido nombrados por los medios de comunicación sin “haber sido contactados ni citados por ninguna autoridad durante estos días” y que, por ese motivo, quería acceder a la información de la investigación.
“Estoy convencido [de] que me asiste el derecho de conocer esa carpeta para defender mi honor y el de mi familia”, sostuvo.