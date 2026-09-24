Fiscalía dijo que “si surgen nuevos elementos” de la operación Trazador, serán enviados a la Fiscalía de Lavado de Activos

Se indicó que, al momento de la audiencia del viernes, los celulares habían sido “debidamente periciados” y la información fue “tenida en cuenta por el equipo fiscal”

La Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado para hacer “precisiones” sobre el trabajo del equipo de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1° turno en la causa que investigó la operación Trazador, que llevó a la condena de Pablo Leiva, asesor de un edil del Partido Nacional, por lavado de activos, y de otras dos personas.

“Con relación a los teléfonos celulares incautados durante el procedimiento, todos fueron debidamente periciados, y la información obtenida fue incorporada a la carpeta investigativa y tenida en cuenta por el equipo fiscal”, se señaló.

Por otra parte, se indicó que “al momento de la audiencia del pasado viernes, del contenido de la carpeta de investigación no surgían elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos, más allá de los ya condenados”.

La Policía comenzó a investigar esta semana un Abitab cercano a la casa de Leiva como parte del esquema de lavado. El local de cobranzas es propiedad de la esposa del exsenador y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, y la información que conecta a Leiva con el Abitab surge de los chats periciados, según pudo confirmar la diaria con fuentes policiales.

La Fiscalía apuntó que “en caso de que, con posterioridad, surjan nuevos elementos que puedan relacionar a otras personas con estos hechos, corresponde que sean puestos en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que determinará las actuaciones que correspondan”.