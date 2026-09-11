Orsi sobre los allanamientos nocturnos: “Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian”

El senador Caggiani afirmó que se puede analizar una medida de este tipo si se incluye en el acuerdo “la designación de un nuevo fiscal de Corte”

La insistencia del Partido Nacional (PN) para habilitar los allanamientos nocturnos mediante un plebiscito –la única manera posible, dado que se debe modificar la Constitución–, va ocupando cada vez más la agenda política. Este miércoles, el presidente del PN, Álvaro Delgado, le planteó a Yamandú Orsi crear una comisión multipartidaria en la órbita de Presidencia para estudiar el tema. Este jueves, luego de la reunión de Orsi con los 19 intendentes en Anchorena, el mandatario fue consultado en rueda de prensa sobre el tema.

Orsi recordó que “hay opiniones divididas” sobre el asunto e incluso ya se ha plebiscitado. “Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian, el crimen y el delito han cambiado. Entonces, nunca cierro la puerta al diálogo. Cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país, por el tema que sea, siempre será bienvenida a la Presidencia”, señaló.

A su vez, el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta dijo a la diaria que, a priori, el oficialismo “no se niega a nada que tenga que ver con el intercambio”, pero no sienten que “sea una medida significativa” en relación con la represión al narcotráfico y al crimen organizado. Además, subrayó que los allanamientos nocturnos “ni siquiera fueron una medida planteada en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública”.

Brenta sostuvo que “no es un tema relevante” y, por el contrario, “puede complicar el accionar de la Policía” y exponerla a situaciones que no quieren. Subrayó la contradicción de que se diga que hay que respaldar a la Policía y luego la oposición salga con este tema “que no se traduce en una acción de respaldo”. Agregó que, “sin embargo”, la oposición se niega a discutir el cargo de fiscal de Corte –que en estos momentos ostenta de forma subrogante Mónica Ferrero–, ya que “es imprescindible” que allí esté alguien que tenga el consenso de todos, como se alcanzó en anteriores oportunidades. “Eso sí, me parece un tema relevante y necesario de discutir”, finalizó.

A su vez, este jueves el senador del FA Daniel Caggiani se refirió al tema en su cuenta de X: “Personalmente, no tendría problema en analizar la propuesta, siempre y cuando se incluya también en el acuerdo el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo fiscal de Corte por parte del Senado”.

Ante este planteo de Caggiani, la senadora blanca Graciela Bianchi escribió en la misma red social que “dejen de operar contra Ferrero”, ya que “no lograrán nada”, porque “la propuesta para la Fiscalía General de la Coalición Republicana ya está”.

Este miércoles, luego de la reunión con Orsi, Delgado dijo que le comentó al mandatario que el respaldo a Ferrero “es clave”, porque es una persona que les da “garantías a todos”.

Sindicato: “En la actualidad, siguen sin existir condiciones” para los allanamientos nocturnos

Por otro lado, Rudeber Buela, presidente del Sindicato de Policías Agremiados Canarios, señaló a la diaria que en 2024, cuando se plebiscitó la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos –también a impulso del PN–, que no prosperó, el sindicato fue claro sobre que no había “condiciones viables” para que se habilitaran. “En la actualidad siguen sin existir condiciones, al menos para algunos lugares, en los cuales no es seguro que los funcionarios entren de noche”, subrayó.

Buela señaló que “ya ha habido lamentables casos de allanamientos diurnos con saldos indeseados, de personas heridas o fallecidas, civiles y compañeros que se han visto en situaciones complejas, como para además agregarle un escalón de dificultad”.

A su vez, el sindicalista destacó que en el último tiempo hubo incautaciones “grandes de armamentos por allanamientos diurnos”, y eso muestra la importancia del trabajo de inteligencia, que les permite allanar verdaderamente en lugares en donde saben que van a encontrar cosas y en donde se eliminan o reducen los riesgos. Por lo tanto, subrayó que se debe “seguir apoyando a la Policía con más recursos para trabajo de inteligencia”, para hacer más allanamientos en las horas en las que los pueden hacer.

Por último, Buela dijo que se puede tener “un entrenamiento bárbaro”, pero el policía, al final, “siempre va a estar entrando a ciegas” en un allanamiento nocturno, sin saber desde dónde ni cuándo “le van a disparar”. “Entonces, no es que tiro una discusión de estas arriba de la mesa y después veo. Porque, claro, como los que se van a hacer cargo son los que se ponen las botas y el uniforme azul, es fácil hablar de eso. El tema es tener un conocimiento de causa real y saber a qué riesgos verdaderos se someten las fuerzas públicas cuando llevan a cabo ese tipo de acciones”, finalizó.