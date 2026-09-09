Delgado le planteó a Orsi crear una comisión multipartidaria para plebiscitar los allanamientos nocturnos

Este miércoles, finalmente, el presidente Yamandú Orsi recibió en la Torre Ejecutiva a Álvaro Delgado, cabeza del directorio del Partido Nacional (PN). Era la reunión que le faltaba al mandatario en la serie de encuentros con referentes de los partidos para hablar de política internacional previo a su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Luego de la reunión, que duró poco más de una hora, Delgado habló en rueda de prensa y dijo que Orsi le planteó algunos de los temas que quiere tocar en la ONU, mientras que él le dio la posición del PN. Delgado dijo que le propuso a Orsi que hable de que los organismos multilaterales “sean más eficientes, de la solución pacífica a los conflictos, de la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la condena de las dictaduras”.

“Le dijimos que para nosotros sería muy importante que el presidente de Uruguay pidiera una reapertura democrática en Cuba, que exigiera o reclamara elecciones libres y con garantías en Nicaragua y, obviamente, –lo subrayo– que reclame un cronograma de apertura electoral en Venezuela. Esos temas nos parecen clave en política internacional”, consignó Delgado.

El nacionalista dijo que también le comentó a Orsi sobre “la necesidad de generar condiciones de desarrollo, sobre todo en algunos departamentos que están necesitando inversión”. Además, destacó que “hay un acuerdo multipartidario en materia de discapacidad” que firmaron todos los partidos políticos, pero “no se está cumpliendo, por lo menos en los temas más importantes”.

Allanamientos nocturnos

Delgado subrayó que con Orsi también hablaron de otros temas, en particular de la seguridad pública. En ese sentido, el presidente del PN señaló que le comentó al mandatario que el respaldo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, “es clave”, porque es una persona que les da “garantías a todos”. Pero, además, “necesita instrumentos”, algo que “[reclamaron] la propia fiscal y la Policía”. “Los diálogos no siempre tienen que ser concordantes. Lo que importa no es la foto, sino el contenido, y venimos a ser francos”, destacó Delgado.

En ese marco, el nacionalista señaló que a Orsi le planteó el tema de los allanamientos nocturnos, que los blancos decidieron volver a impulsar a fines de julio, específicamente, luego de un congreso de Alianza País, el sector mayoritario del PN.

“Uruguay está necesitando un instrumento para poder trabajar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo está necesitando la Fiscalía y la Policía. Entonces le sugerimos que la Presidencia de la República cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria, para, en un plazo perentorio, acordar un texto para una ley constitucional, que necesita una mayoría especial en la Asamblea General, de dos tercios, y que en un plazo –también perentorio– se pueda plebiscitar, porque necesita aprobación popular”, señaló Delgado.

El nacionalista subrayó que con esto se busca habilitar los allanamientos nocturnos, “un instrumento fundamental para la Policía y la Fiscalía, y sobre todo para la seguridad de la gente, vinculada al embate del narcotráfico y del crimen organizado”.

Delgado fue consultado por la prensa sobre si entiende que las condiciones de seguridad cambiaron en relación con el último tiempo, dado que en la última elección nacional, de octubre de 2024, el PN ya había impulsado un plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, que no prosperó –el Sí arañó el 39% de los votos–. Delgado contestó que las condiciones de seguridad “cambiaron para peor”, por eso amerita que se vuelva sobre el tema.

A todo esto, fuentes de la Torre Ejecutiva señalaron a la diaria que en la reunión Orsi “tomó nota” del planteo de Delgado sobre los allanamientos nocturnos y que el mandatario “siempre va a estar abierto al diálogo”.