Javier García llamó a dejarse de “embromar” y “votar unidos” con la Coalición Republicana en 2029

“Esperanza”, “futuro”, “2029”, “empezamos a volver”, “gobierno sin liderazgo y sin rumbo”, fueron algunas de las palabras y frases que se repitieron una y otra vez este sábado en el club Cordón. Aproximadamente unos 500 militantes -incluida una persona disfrazada como el oso Winnie Pooh- y dirigentes colmaron la cancha y parte de las tribunas para asistir al congreso nacional de Alianza País, el sector más votado del Partido Nacional (PN), que es liderado por el senador Javier García. A su vez, Espacio 40, la lista más convocante dentro de ese paraguas blanco, festejó sus 18 años.

Así como desde antes de doblar la esquina del club ya se sentía el aroma a torta fritas -40 pesos cada una-, desde lejos también se percibía el aroma a campaña electoral, que se materializó en los discursos, que fueron muchos y para todos los gustos. Porque tomaron el micrófono desde militantes desconocidos hasta senadores e intendentes, en un congreso que duró cuatro horas, tiempo más que suficiente para que alguna que otra señora le pidiera al senador Sebastián da Silva para sacarse una foto con él.

“Tenemos que prepararnos para gobernar a partir de 2029, como corresponde, y volver a llevar al país en la línea que marcó Luis [Lacalle Pou] desde 2020”, comenzó señalando el intendente de Maldonado, Miguel Abella, cuando tomó el micrófono. Subrayó que deben volver “a recuperar la confianza” y a pensar en la gente del interior, “que es la que le da fuerza al partido”. “Así que a prepararnos para gobernar y a estar todos unidos para llevar adelante el país a partir de 2029”, insistió, en uno de los discursos más cortos de la jornada.

Negro sobre blanco

Antes de que tomaran la palabra los principales dirigentes del sector, el congreso hizo pública una declaración escrita, con seis puntos. “Apenas transcurrido poco más de un año de asumir, la inacción del gobierno y su falta de rumbo y liderazgo son preocupantes y son la causa de un malestar social creciente”, señalaron. Además, aseguraron que “principalmente la muy mala gestión en el combate al crimen y la falta de ejercicio de la autoridad han permitido el avance de la violencia más desatada que le ha ganado al Estado su presencia en los barrios”, por lo tanto, “es hora de que se defienda y proteja a los uruguayos, sin miedo y con la ley”.

En el tercer punto afirmaron que, “en materia económica, se ve una permanente disputa interna en el oficialismo que genera incertidumbre, desinversión, caída de la actividad y alertas serias en materia de empleo”, y señalaron que “el aumento sin fin del gasto público redunda en un Estado caro, y en una falta de competitividad que afecta la producción gravemente”.

“Que el gobierno no ha promovido un diálogo sincero y leal con la oposición, y desde el primer día que asumió sólo se preocupó en enfrentar y destruir los logros y avances de nuestro gobierno. Destruye, pero no construye”, se señaló en el cuarto punto de la declaración.

Se afirmó que “la incertidumbre permanente del gobierno debe contrastarse con la certeza de un Partido Nacional organizado, que escucha a sus dirigentes y militantes y construye esperanza”. En ese sentido, llamaron a “profundizar la coordinación y acción, en el marco de la Coalición Republicana”, que es fundamental que “dé certeza y seguridad para los próximos años”.

Por último, Alianza País señaló que los 190 años del PN -que se cumplen el próximo 10 de agosto- “deben ser una plataforma de unidad y movilización para defender los valores de la libertad y de la integración y progreso de un Uruguay descentralizado y con oportunidades”.

Da Silva: el Frente Amplio “está rompiendo al Uruguay”

Llegado su momento, Da Silva -uno de los más aplaudidos al ser anunciado- dijo que durante toda la mañana se dieron el “autobombo, las felicitaciones por haber cumplido 18 años, por ser el sector político más grande de la oposición y la lista más votada del Partido Nacional”. Pero, amén de eso, dijo que tienen “muy poco para festejar”, porque el Frente Amplio (FA) “está rompiendo al Uruguay, día a día, destruyendo los valores esenciales que nos han caracterizado como nación”.

“Han destruido la convivencia, la tolerancia y el valor de ganarse el sueldo en un cargo público, siendo de las administraciones más ineficientes y espantosas que recuerde el Uruguay contemporáneo. Entonces, nosotros tenemos que asumir qué rol podemos tener. Hoy nuestro rol no es ganar el próximo gobierno sino ser guardianes de la República, de este país que se está cayendo a pedazos”, manifestó, entre aplausos.

Sebastián da Silva y Carlos Camy durante el Congreso Nacional de Alianza País. Foto: Guillermo Legaria

El senador insistió con que la responsabilidad “del sector más grande de la oposición” en la actualidad no es “andar juntando votos”, sino “ser guardianes de ese puñadito de paisanos que en Casupá van a ser desterrados por un gobierno que los va inundar”, en referencia a la represa que está previsto que se construya en esa zona. Dijo que también deben ser guardianes “de las tantas abuelas, abuelos, madres y padres” que cada vez que “un gurí sale a divertirse en Montevideo o en Canelones no sabe si no le van a pegar un balazo en la cabeza”.

Da Silva también llamó a ser guardianes “de los policías que todas las noches salen a enfrentarse con un grupo de malandras extremadamente armados, con armas de repetición, que no saben si van a volver a verle la cara a su mujer o a sus hijos y que están comandados por la desidia hecha ministro: el señor Carlos Negro”.

La situación de la seguridad atravesó varios de los discursos que se escucharon en el club Cordón este sábado. Por ejemplo, el senador y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana recordó cuando “de gurí chico” venía a Montevideo y siempre le sorprendía ver “a la gente sentada en las veredas, de tardecita, con el televisor adentro de la casa, y un vecino acá, el otro allí y el otro allí”. “Pruebe alguno con hacer eso hoy... No es que no le queda el televisor: no le queda la silla, ni la mujer ni nada”, aseguró. Botana preguntó cómo en Uruguay “podemos adaptarnos a que no se puede salir libremente a caminar por las calles” o a que “el tiroteo sea el ruidito permanente de cada una de las noches”.

A Javier García le dicen “déjense de embromar y júntense”

El final fue para el senador García, quien comentó que le gusta el fútbol, y entonces, hizo una analogía entre el tiempo que va del gobierno del FA y lo que dura un partido de fútbol. Resaltó que apenas transcurrió un año y cuatro meses de la administración del presidente Yamandú Orsi, lo que equivale a “20 minutos” de un partido. “Faltan 70, muchísimo tiempo, y la cosa no va bien. Uruguay empieza a estar cansado del gobierno, y no es buena cosa”, sostuvo.

Más adelante, el líder de Alianza País sostuvo que Orsi “muchas veces no se hace cargo”, y eso “es un problema para los uruguayos”, ya que “ejercer el liderazgo no es optativo, el presidente tiene la obligación de hacerse cargo de los problemas del país, para eso fue elegido”.

“Hoy la primera prioridad es que los uruguayos no se sienten libres. Porque cuando uno está amenazado en su vida o en su integridad, no es libre. Y hoy en Uruguay hay un problema muy grave, que la sociedad tiene limitada su libertad porque hay grupos, hay criminales y hay mafias que se han dedicado a ejercer la autoridad donde no la ejerce el Estado”, afirmó.

Javier García durante el Congreso Nacional de Alianza País. Foto: Guillermo Legaria

Luego, García realizó un repaso de todas las iniciativas que se impulsaron para poder habilitar los allanamientos nocturnos. El tema volvió a estar sobre la mesa en la oposición hace pocos días, luego de que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, se expresara a favor de la medida ante la comisión de la Cámara de Diputados que estudia la Rendición de Cuentas.

García anunció que le pidió al senador Carlos Camy -quien impulsó la última reforma en ese sentido- que comience conversaciones con el FA, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, para ver si entre todos llegan a un acuerdo para “modificar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos”. “Hubo un pronunciamiento, no se llegó; buscaremos el acuerdo e iremos de vuelta a buscar el pronunciamiento, porque un pronunciamiento popular se levanta con otro pronunciamiento popular y con la voluntad de todos los uruguayos”, señaló García.

Por último, el senador se refirió a la posibilidad de ir a las urnas bajo el lema Coalición Republicana, un tema que está en boca de varios dirigentes blancos. “Déjense de embromar y júntense”, contó que le dice la gente por la calle. García subrayó que “la primera certeza” es que no pueden “votar separados quienes piensan similar”. “Nosotros tenemos la obligación política de hacer todos los esfuerzos y dejarnos de embromar para votar unidos quienes tenemos que votar unidos”, finalizó.