Allanamientos nocturnos: desde la coalición afirman que “hay que seguir insistiendo”, luego de que Ferrero se expresara a favor

El diputado del PN Pablo Abdala dijo que el hecho de que lo haya dicho la fiscal de Corte subrogante tiene otro peso porque “es una opinión autorizada” que “habla desde la experiencia” y “no desde la teoría ni desde la academia”.

El lunes, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, se expresó a favor de habilitar los allanamientos nocturnos para combatir el narcotráfico para estar “un paso más adelante” que los narcos, quienes, según señaló, guardan la droga de noche “porque saben que la norma los favorece”.

El tema ha estado en el debate público con distintas intensidades a lo largo de los años, sobre todo porque la actual oposición impulsó dos plebiscitos al respecto para reformar la Constitución y poder habilitarlos, ya que el artículo 11 de la carta magna los prohíbe: uno fue en 2019 e incluyó otras reformas sobre seguridad, y el otro fue en 2024. Ninguno alcanzó los votos suficientes para aprobarse. Pero las palabras de Ferrero en el Parlamento resultaron música para los oídos de algunos legisladores, que se entusiasmaron con volver a poner el tema sobre la mesa.

“Yo estoy totalmente de acuerdo”, dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani sobre los allanamientos nocturnos, ya que, a su entender, la norma constitucional es “vetusta” y responde “a otra realidad, a otro país y a otro mundo”. “Hoy, con un fenómeno como el del crimen organizado, tener esta limitación para la actuación de la Policía y de la Justicia no tiene mucho sentido. Creo que habría que avanzar en eso”, agregó. Schipani subrayó que es un tema que “hace tiempo que está en agenda y ojalá pueda reverse”, porque “puede ser una buena herramienta para el combate del crimen organizado”.

En cuanto a que hubo dos consultas populares sobre ese tema que naufragaron, Schipani sostuvo que “el hecho de que algo se haya laudado no quiere decir que sea inmutable”, por eso no le parece que ese sea un argumento “para no avanzar”. “Hay que seguir insistiendo, es una herramienta para combatir el crimen organizado, es fundamental”, finalizó.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra la comisión que trata la Rendición de Cuentas, dijo a la diaria que le parece que la Justicia y la Policía deberían contar con esa herramienta, pero puntualizó que el tema es lo constitucional. “Por ahora no hay una propuesta formal arriba de la mesa, pero, si la hubiera, obviamente, hay que estudiarla. El crimen organizado ha avanzado mucho y hay toda una situación que se produce en diferentes fincas durante la noche. Es una herramienta con la que se cuenta en el mundo entero, por lo tanto, es algo para discutir; y ver, si hubiera una propuesta formal, cuál es el mecanismo constitucional para llegar a la reforma”, subrayó.

Pablo Abdala: “Ojalá la izquierda recapacitara”

En tanto, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que también integra la comisión, dijo a la diaria que no sabe cuál fue la verdadera intención de Ferrero al poner el tema sobre la mesa durante la sesión del lunes, pero cree que la fiscal de Corte subrogante “habló con franqueza en cuanto a transmitir su convicción de que los allanamientos nocturnos son una herramienta indispensable y necesaria”, por lo tanto, “fuera la intención -o no-, está implícito el mensaje”. Agregó que la opinión de Ferrero es “más que autorizada”, sobre todo por sus antecedentes como fiscal de Estupefacientes.

Abdala dijo que es un tema que el país tiene pendiente, y señaló que en 2019 “se perdió una oportunidad magnífica” en el plebiscito impulsado por el fallecido dirigente blanco Jorge Larrañaga, también cuando se insistió en la última elección de 2024. Por lo tanto, el diputado señaló que “ojalá la izquierda recapacitara” sobre el tema, para volver a analizarlo, aunque en realidad “nunca se cerró”. “Está claro que, si no es por la vía de una consulta popular, esto no puede prosperar, porque ya la ciudadanía desechó esa posibilidad en la última consulta. En tal caso, se la puede volver a consultar”, subrayó, aunque aclaró que, para hacerlo, sería muy importante que construyeran un acuerdo en todo el sistema político.

Abdala opinó que el Frente Amplio (FA) “reacciona tardíamente a los estímulos”, porque ahora resulta que “lo que antes hubiera sido imposible se convierte en realidad”, esto es, “que la Policía utilice blindados militares y que, eventualmente, los militares los puedan tripular”. “Capaz que en esa misma perspectiva, con relación a este tema, también termina siendo conducido por los hechos”, agregó. Por último, Abdala dijo que no tiene “la menor duda” de que el hecho de que el tema lo ponga sobre la mesa Ferrero tiene otro peso, porque “es una opinión autorizada” que “habla desde la experiencia, no desde la teoría ni desde la academia”.

Juan Martín Rodríguez y un matiz

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que también participó de la comisión este lunes, dijo a la diaria que está de acuerdo con Ferrero y que sigue pensando lo mismo que hace dos años, cuando el tema se plebiscitó por última vez; es decir, está a favor. Sin embargo, planteó un matiz. Dijo que debe ser “honesto”, porque, de la misma manera en la que le cuestiona al PIT-CNT y al FA porque “no respetan los pronunciamientos populares en cuanto a los aspectos de seguridad social”, si hiciera lo mismo con este tema, estaría siendo, “al menos, incoherente”.

Recordó que lo propuesto en 2019 por Larrañaga tenía cuatro puntos, y en aquel momento se podía discutir si la gente se pronunció efectivamente sobre los allanamientos o acerca de “la militarización en las calles, que era la medida que tuvo más prensa en ese momento”. De todas formas, subrayó que, electoralmente hablando, estuvo más cerca de ganar aquella propuesta de 2019 (obtuvo casi 47%) que la última (39%), que planteaba exclusivamente los allanamientos nocturnos.

Rodríguez insistió en que si hoy sale a alentar alguna acción en ese sentido, “no habiendo pasado dos años del pronunciamiento popular, terminaría siendo incoherente”. No obstante, dijo que esto no significa que esté “grabado en piedra” y que no pueda volver a proponerse en “ene cantidad de tiempo” para que la gente se expida sobre el tema nuevamente en una consulta popular. “Si el día de mañana está la propuesta de volver a presentar un proyecto de reforma constitucional, lo analizaremos, si es la oportunidad. En el fondo del asunto, sigo pensando lo mismo: es una herramienta que el Estado no se puede amputar, y es un error que Uruguay siga siendo uno de los tres o cuatro países que todavía no lo tienen”, finalizó.

Por otro lado, el diputado del FA Alejandro Zavala, que también integra la comisión, dijo a la diaria que “todo se puede volver a discutir todas las veces que sea necesario, por eso vivimos en una sociedad democrática”, pero sostuvo que en el oficialismo no están de acuerdo con establecer los allanamientos nocturnos, como ya lo han repetido en varias oportunidades, porque su prohibición es un derecho constitucional y “nada garantiza que vayan a solucionar el problema”. “Estamos lejos de esa posición, no porque estemos a favor de la droga ni mucho menos, sino simplemente porque no consideramos que autorizar los allanamientos nocturnos vaya a cambiar la realidad”, finalizó.