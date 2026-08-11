“Mejorar y dignificar la tarea política”: senadores del FA buscan regular viáticos y acotar subsidio de exfuncionarios públicos

El senador Daniel Caggiani remarcó que si bien los cambios propuestos “no inciden en los grandes números”, tienen que ver con “tener una conducta común para todos” quienes integran cargos políticos o de particular confianza.

La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes dos proyectos de ley que buscan establecer regulaciones sobre aspectos vinculados a cargos políticos y de particular confianza. Por un lado, una de las iniciativas busca controlar la liquidación y devolución de los viáticos proporcionados para las misiones fuera del país. La otra toma en cuenta la equiparación del subsidio de desempleo –actualmente establecido para esta clase de funcionarios en un año– con el de la gran mayoría de los trabajadores, que es de seis meses.

La primera iniciativa recuerda en su exposición de motivos que una ley aprobada en diciembre de 2020 derogó otra normativa de 2019 que establecía criterios para el manejo de viáticos. La iniciativa señala que se entiende necesaria la incorporación de “una nueva disposición que atañe exclusivamente a la liquidación de los viáticos, para los funcionarios de los incisos del Presupuesto Nacional”.

Asimismo, se subraya que en esta nueva versión legislativa se considera “prudente ampliar el elenco de funcionarios públicos alcanzados por el régimen vigente de liquidación de viáticos, incorporando en este caso a todos los funcionarios del Poder Legislativo, incluidos los cargos electivos y los de particular confianza y a los ediles de las Juntas Departamentales”.

Además, se hace referencia en la exposición de motivos a una pretensión de trabajar sobre una “iniquidad republicana” vinculada a que “las personas que cesan en sus cargos políticos y de particular confianza” tienen un subsidio de desempleo “en exceso favorable” si se compara como quienes se amparan en la misma figura trabajando en la actividad privada.

En concreto, se deja asentado que con miras de hacer valer el “principio constitucional de igualdad y en la transparencia que la población reclama”, se pretende que se apruebe “un régimen que se asimile a las reglas vigentes para el seguro de paro de los trabajadores de la actividad privada y evite el cobro del beneficio para aquellos titulares que se encuentren en la calidad de omiso” de la conocida como Ley Cristal, que regula los criterios de la declaración ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

La búsqueda de “mejorar y dignificar” la tarea política

“Los legisladores cuando salimos al exterior representando al Parlamento a veces percibimos algún tipo de viático para solventar parte de la actividad que realizamos, muchos de los que no lo utilizamos, cuando volvemos, lo devolvemos, pero otros no”, detalló el senador frenteamplista Daniel Caggiani en una rueda de prensa. El legislador profundizó en que “la idea es establecer una obligatoriedad” en la rendición de los gastos que se hicieron con ese dinero.

En caso de que “no se devuelvan los viáticos que sobraron”, la iniciativa dispone que la diferencia se descuente del salario del funcionario en cuestión. Asimismo, Caggiani agregó que el proyecto de ley también establece que en los casos en que los legisladores son “invitados por organizaciones” –pidiendo su licencia correspondiente y sin costos para el Parlamento– también tienen que presentar una “declaración”. En ella tienen que dar cuenta de qué institución está detrás e informar sobre “quién se hace cargo de los pasajes” y otros gastos. “Tiene que ver con la transparencia y la función nuestra, porque son invitados en este caso como legisladores”, indicó Caggiani.

En relación con el subsidio para quienes dejan la función pública, el senador explicó que se trata simplemente de “equipararlo al subsidio que cobra cualquier trabajador, de seis meses”. Comentó que tanto esta iniciativa como la relativa a los viáticos buscan “contribuir a mejorar y dignificar la tarea política y parlamentaria”. En la misma línea agregó que si bien son cuestiones que en los “grandes números no inciden”, tiene que ver con “tener una conducta común para todos”.

Caggiani recordó que la regulación aprobada en la legislatura 2015-2020 sobre los viáticos fue “una de las cosas que derogó de manera más rápida” el oficialismo anterior. Sin embargo, reafirmó que, con “otras mayorías”, en este período “se puede aprobar”.