“Cualquier decisión” sobre deportados será “bajo estricta reserva” del “respeto irrestricto a los derechos humanos”, dijo Sánchez

El canciller Mario Lubetkin hizo un “racconto de lo sucedido” al Consejo de Ministros; el secretario de Presidencia afirmó que cancillería recibió propuestas informales y formales, a través de “algún documento que han enviado”.

Este martes, tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicó los principales temas abordados en la instancia convocada por el presidente Yamandú Orsi. Consultado sobre uno de los principales asuntos de discusión desde hace dos semanas, el diálogo entre el gobierno uruguayo y Estados Unidos para que Uruguay reciba a personas deportadas de ese país, Sánchez precisó que el canciller Mario Lubetkin hizo un “racconto de lo sucedido” en ese ámbito.

El secretario enfatizó que “Uruguay tiene excelentes relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos, como con muchos otros países”. Como ha sido aclarado desde que The New York Times informó de las conversaciones, Sánchez señaló que “no existe ningún acuerdo firmado entre ambos países. “Lo que sí existe son conversaciones, son intercambios con la administración del gobierno norteamericano, como lo tiene con decenas de países en el mundo”, dijo, y agregó que, en el caso de Uruguay, “las estamos teniendo en términos amistosos”.

El jueves pasado el semanario Búsqueda informó que la administración de Donald Trump entregó en julio una propuesta de “entendimiento”, algo que no había sido mencionado por la cancillería, que se limitó a confirmar el diálogo. Sánchez confirmó que “es cierto” que algunas de las propuestas sobre el tema “han sido transmitidas a Uruguay de manera informal y algunas de manera formal, es decir, con algún documento que han enviado”.

En ese marco, afirmó que “Uruguay todavía no ha dado respuesta a ninguna de esas solicitudes”, por lo que “no tenemos nada firmado, naturalmente”. Aseguró que “cualquier avance” que haga Uruguay con el gobierno de Estados Unidos se basará “en dos principios fundamentales que han regido al país y a la política de los gobiernos del Frente Amplio: el respeto irrestricto a los derechos humanos y el marco de Naciones Unidas para poder actuar en el intercambio multilateral”.

“Cualquier decisión que tome en el futuro Uruguay estará bajo estricta reserva del prestigio internacional que tiene Uruguay y, particularmente, que ha llevado adelante el gobierno del Frente Amplio, que tiene que ver con el marco de Naciones Unidas y con el respeto irrestricto a los derechos humanos”, reafirmó.

El viernes, en Colombia, donde participó en la asunción del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Lubetkin afirmó que en los últimos meses ha mantenido reuniones “con altas autoridades de Naciones Unidas especializadas en temas de refugiados y migración”. “Estas organizaciones internacionales de ONU siempre son referencias clave para cualquier tipo de acuerdo en materia de refugiados, más allá del país que lo solicite”, sostuvo en un diálogo con la prensa consignado por El País.

Lubetkin también aseguró que hay “parámetros y prácticas precisas en Uruguay sobre el tema y jamás se hará un acuerdo con ningún país que pueda afectar estos principios”, los cuales constituyen “prácticas históricas que le permitieron a Uruguay ganar tanto prestigio internacional”. Asimismo, señaló que no habrá avance que no respete “la referencia de los parámetros locales e internacionales y, naturalmente, la defensa de los derechos humanos y la decisión voluntaria del emigrante de venir a nuestro país”.