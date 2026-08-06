Acuerdo que Estados Unidos propone a Uruguay menciona deportaciones de uruguayos y habla de “reunificación familiar”

Entre los legisladores del Frente Amplio hay malestar porque el canciller no mencionó la existencia de documentos sobre este tema cuando se reunió con ellos, y en la cancillería hay oposición interna a la propuesta.

El gobierno de Estados Unidos entregó en julio a la cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba a personas deportadas de ese país, en el marco de la política de deportaciones que lleva adelante la administración de Donald Trump.

La información, divulgada este jueves por el semanario Búsqueda, no fue mencionada por el canciller Mario Lubetkin en las declaraciones públicas que realizó sobre este tema. Consultado por la prensa sobre la información publicada originalmente por The New York Times, que mencionaba conversaciones entre ambos gobiernos de cara a un acuerdo por deportaciones, Lubetkin se limitó a señalar que el gobierno no tiene “ninguna postura porque no tenemos ninguna propuesta”. “La verdad verdadera es lo que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno, y vamos a seguir dialogando con Estados Unidos sobre este y sobre cualquier tema”, afirmó el canciller esta semana.

Según informó Búsqueda, el documento que presentó Estados Unidos el 24 de julio refiere a “cooperación migratoria” y no incluye menciones a aspectos humanitarios. Indica que el gobierno de Trump tiene “discrecionalidad” para elegir a los posibles deportados y Uruguay puede rechazarlos.

Según supo la diaria, en los documentos intercambiados con Estados Unidos, que son varios, se habla también de “uruguayos deportados” y de “reunificación familiar”. No hay información específica sobre el número de personas que se propone deportar ni sobre eventuales retribuciones económicas de Estados Unidos. Fuentes del gobierno informaron a este medio que Lubetkin viene conversando sobre este tema con el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Oposición interna

En la cancillería, varios funcionarios ya le han advertido al canciller que un acuerdo de este tipo iría contra “todos los principios” de Uruguay y que “no es aceptable”, indicaron fuentes de gobierno a la diaria. Las mismas fuentes aseguraron que el acuerdo no se concretará, pero no supieron explicar por qué motivo Lubetkin sigue adelante con las conversaciones.

Por otra parte, hay molestia en la bancada del Frente Amplio por este tema, ya que el canciller se reunió con legisladores oficialistas de las comisiones de Asuntos Internacionales el viernes pasado y no mencionó la existencia de documentos, según varios de los legisladores que participaron en el encuentro, consultados por la diaria.

La senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian confirmó a la diaria que “no apareció nunca la palabra documento” en la reunión con el canciller, aunque “sí se habló de conversaciones” y se repitió varias veces que “no había nada firmado”. Consultada sobre la omisión del canciller de informar sobre esto en la reunión que tuvo con los legisladores frenteamplistas, Kechichian no quiso opinar. Sí manifestó que “muchos” senadores y diputados oficialistas consideran que un eventual acuerdo de este tipo “no tiene que ver con la historia de las migraciones en Uruguay”.

Fuentes cercanas a Lubetkin dijeron a la diaria que el canciller no mencionó la existencia de documentos porque “la cancillería se maneja con documentos formales”, y “lo que hubo es un insumo pero no una propuesta definitiva”. “Como se mencionó desde el comienzo, hubo un diálogo y en ese marco Estados Unidos hizo llegar estos insumos”, agregaron, y señalaron que “Uruguay nunca recibió una propuesta definitiva y mucho menos hubo una respuesta”. Las fuentes afirmaron que “tampoco es una negociación porque no hubo respuesta” por parte de Uruguay, aunque acotaron que todavía no se sabe si habrá una respuesta.

Los legisladores del Frente Amplio consultados por este medio aseguraron que el tema se seguirá conversando en diversos ámbitos, entre ellos, en la mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno, que se reúne una vez por mes. También se planteará el tema en la reunión de la bancada de senadores del FA del próximo lunes.