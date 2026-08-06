OCDE propuso a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia la adhesión del país al organismo

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la propuesta tiene “muchas implicancias” y “hay cosas que hay que entender un poco mejor”; también aclaró que la firma del memorando no implica necesariamente la adhesión plena.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso a Uruguay la firma de un memorando para avanzar hacia la adhesión plena del país al organismo, informó este jueves el semanario Búsqueda.

Uruguay ha venido dando sucesivos pasos de acercamiento a la OCDE. En marzo de 2018, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se solicitó el ingreso al Comité de Inversiones de ese organismo, lo que se terminó concretando en marzo de 2021 durante la administración de Luis Lacalle Pou. Según se informó en su momento, este ingreso implicaba la adhesión a una serie de declaraciones sobre inversiones y normas empresariales que procuran una mayor apertura para los capitales internacionales y las compañías multinacionales.

Según informó Búsqueda, la OCDE le planteó en junio a Uruguay la posibilidad de entrar en una nueva etapa y firmar un memorando de entendimiento para empezar a recorrer el camino de la adhesión plena de Uruguay a ese organismo. La propuesta se hizo en ocasión de la visita del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la sede del organismo en París, según confirmó el propio jerarca al medio. Oddone aclaró que el gobierno uruguayo todavía no consideró la propuesta, que “tiene muchas implicancias y también hay cosas que hay que entender un poco mejor”. “Yo creo que por sí o por no (la propuesta) debería ser respondida, por decir algo, antes de finalizar el verano que viene”, agregó.

El ministro también aclaró que la eventual firma de este memorando no culmina necesariamente en la adhesión plena de Uruguay al organismo. “Explorarlo con más ambición tampoco quiere decir que sí, que vamos adentro (…), sino que estamos dispuestos a discutir cosas que son de contenido más específico”, señaló, si bien el semanario recuerda que Oddone ya manifestó en otra ocasión su postura favorable a la adhesión plena.

La OCDE está integrada por 38 países de Europa, América y Asia. Según explica el propio organismo en su sitio web, durante el proceso de adhesión de los países, “expertos de todo el mundo llevan a cabo un examen exhaustivo e integral de la legislación, las políticas y las prácticas de los países candidatos que les ayuda a identificar cómo conseguir mejores resultados para sus ciudadanos al adaptarse a los estándares y mejores prácticas de la OCDE”. Estos estándares y prácticas incluyen medidas relacionadas con la transparencia y la gobernanza, y pueden implicar reformas fiscales y cambios regulatorios. En este sentido, Uruguay elaborará un estudio para identificar las brechas que tiene el país respecto de los estándares que aplica la OCDE. Además, los países deben contribuir financieramente con el organismo, de acuerdo con sus capacidades.